定食8震撼內部曝光！與爭鮮共用廚房 休息室「4瓦斯鋼瓶炸飛」疑引爆點

新北市板橋區重慶路上2樓餐廳定食8、爭鮮，8日凌晨發生氣爆。李政龍攝



新北市板橋區府中商圈今（12/8）凌晨近1時發生疑似氣爆，造成5名路人受傷。事發地點為重慶路一棟大樓2樓餐廳「定食8」及「爭鮮」，據了解，兩店共用廚房，引爆點疑為員工休息室，該處原本的放置4支瓦斯鋼瓶，全被炸到樓梯間。

兩間店昨晚9時30分結束營業，最後一名員工於晚間10時離開，到隔天0時50分突傳出巨大爆炸聲響，嚇壞周遭居民。新北市議員劉美芳今早與消防局等人員進入查看，發現二、三樓樓板直接隆起破裂，牆面爆開、鋼筋外露，辦公室內整片天花板掉落、瓦礫如山，店內設備全部被炸飛扭曲，地上滿是玻璃碎片、金屬殘件、倒塌木板與雜亂管線，宛如廢墟。

管線掉落交纏、設備全噴飛破碎。翻攝自新北市議員劉美芳臉書

疑是辦公區域內部一片凌亂。翻攝自新北市議員劉美芳臉書

據新北市消防局初步查看，2間餐廳裝潢幾乎全毀，毀損範圍約174平方公尺，換算約50坪左右，並在樓間發現3大1小的瓦斯鋼瓶。由於4支鋼瓶原本放在廚房旁隔間、同時也是員工休息室內，懷疑該處可能是引爆點。

此外，2間餐廳共用廚房，未安裝天然氣，而存放鋼瓶地點與廚房相近，疑似氣爆原因是否與瓦斯管線、設備使用習慣等有關，都待火調人員進一步釐清。

裝潢木材四散。翻攝新北市議員劉美芳臉書

牆面爆開，鋼筋外露。翻攝自新北市議員劉美芳臉書

內部設備全部被炸飛扭曲。翻攝新北市議員劉美芳臉書

樓梯間地磚被炸起，泥沙滿地。翻攝新北市議員劉美芳臉書

