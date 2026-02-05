定點免費索取 苗栗玩透透出刊

苗栗縣政府五日上午在第一辦公大樓大廳舉辦「二０二六苗栗玩透透」出刊記者會，歡迎大家來暢遊苗栗。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣政府五日舉辦《二０二六苗栗玩透透》出刊記者會，本期代言人的藝人夫妻檔陳志強及曾智希出席，與縣長鍾東錦聯袂為新版專刊揭幕。民眾可在指定地點免費索取，數量有限。

陳志強、曾智希兩人以旅人視角感受土地溫度與人情風景，透過漫步、品味與體驗感受苗栗在文化、產業與生活層面的底蘊。也期盼透過自身分享，邀請更多旅人放慢腳步，走進苗栗十八鄉鎮市發現屬於自己的感動風景。

鍾東錦表示，縣府近年走進青年市集與創業現場傾聽年輕世代的聲音，透過鐵道文化、地方產業與生活場域的串聯陪伴青年深耕地方，也邀請旅人放慢腳步感受苗栗累積而成的文化溫度與生活風景。

文觀局長林彥甫表示，《苗栗玩透透》旅遊專刊發行至今邁入第廿年。今年規劃「拾光禮遇」單元，攜手十六店家推出獨家優惠，民眾只要與專刊合影並至合作店家消費即可享有專屬優惠。