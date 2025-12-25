定點臨托抵用卡、亂丟垃圾罰款倍增 基隆新政明年上路

基隆市政府明年起，將推動一系列新措施，包括臨托抵用、亂丟垃圾罰鍰提高等。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

歲末年終之際，基隆市政府公布一系列將於明年1月起，陸續實施的新政策，除先前已經公開，基隆市亂丟垃圾遭查獲，開罰4800元外，另外也推出兒少諮詢專線、設籍基隆的新生兒家庭也可抵用4小時定點臨時托育等政策，市府還補助設置監視器、瓦斯爐自動關閉等裝置，從兒福到公安，提供市民更多面向的服務。

市府表示，為持續推動「乾淨家園」政策，自115年元月起，依《廢棄物清理法》第27條及第50條相關規定，將亂丟垃圾行為罰鍰標準，提高至最高新台幣4800元。另外，市府也將罰鍰的8成，提供給檢舉人作為獎金。

此外，市府也將於明年元月起，設置兒少諮詢專線，除可諮詢基隆市兒少相關福利政策、補助措施及權益保障外，也能夠通報疑似兒少保護或脆弱家庭案件，或是：依案件需求，協助連結或轉介社會福利、心理輔導、教育、醫療等相關資源。同時，明年1月起，設籍在基隆市的新生兒家庭，也可索取「神隊友召喚卡」，憑卡可以抵用4小時定點臨時托育。

在公共安全方面，基隆市政府推動里鄰守望相助監視器補助計畫，每具最高補助3,500元。為降低居家火災風險，補助家中75歲以上獨居長者安裝瓦斯爐自動關閉裝置。市府都發處也配合內政部，自明年起辦理潛在危險建築物盤點評估及老宅延壽補助計畫，提升整體居住安全。

在行政便民服務方面，自114年12月起，基隆市稅務局結合地政事務所升級「稅籍＋地籍異動即時通」，採一處申請、雙重通知機制，強化不動產交易資訊安全，保障民眾財產權益。

基隆市政府表示，115年各項新措施將依規劃期程陸續推動，回應市民實際需求，提供更接近市民所需之優質服務與公共安全。

