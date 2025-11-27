宛如人間煉獄！香港宏福苑「7大樓」連環燒 至少44死

香港大埔宏福苑發生嚴重火警，7棟大樓被烈焰吞噬，從26日下午2時51分開始發生火警。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑發生嚴重火警，7棟大樓被烈焰吞噬，從26日下午2時51分開始發生火警，4個小時不到火警就從三級升到五級，五級火勢完全失控並快速蔓延的火災，需要極高層級的支援，截至目前至少44人死亡，其中有一位是37歲的消防員，進到火場救援卻因公殉職，而受傷人數也不斷攀升。搜救人員在入夜後持續灌救，但火勢不斷延燒，難以控制。

香港大埔宏福苑晚間最新畫面，火勢依舊沒有停歇，7棟大樓陷入火海，大火從窗戶不斷向外竄，濃煙烈焰席捲夜空，無論怎麼灌救都沒有用。

宏福苑受困住戶vs.記者：「現在整個房間都是煙，我把房門關上，（你身邊有沒有溼毛巾，蓋住嘴巴鼻子之類的），毛巾本來是濕的，現在都乾了，我都無法去到廁所，沒辦法弄濕不敢走出去，煙很大。」

迅速蔓延的大火讓居民措手不及，伴隨的爆炸聲響更讓人膽戰心驚，26日下午2時51分宏福苑外牆棚架突然起火，短短半小時火警就從三級升到四級，晚上6時22分升為五級，7棟大樓連環燒不停。

香港消防處副處長陳慶勇：「這次行動中，消防署總共出動，128輛消防車，57輛救護車，以及767名消防及救護人員。」

這場嚴重火警釀成多人受傷，更帶走至少44人性命，其中包括一位37歲消防員。

香港消防處處長楊恩健：「隊員當時面部有燒傷的情況，由救護員送到威爾斯親王醫院，在下午4點45分經醫護人員證實死亡。」

從白天燒到黑夜，難以估計何時才能撲滅，摩天大樓遭大火吞噬，場景宛如世界末日。

