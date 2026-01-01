宛如仙境！玉山北峰元旦第一道曙光 絕美景色曝光

2026年到來！前氣象局局長鄭明典今（1日）分享玉山北峰的2026年第一道曙光，主峰留著一點殘雪，曙光與雲海相互輝映的絕美景色引起網友討論。

玉山北峰2026第一道曙光。（圖／玉山氣象站）

鄭明典今天分享玉山氣象站提供的玉山北峰的2026年第一道曙光，難能可貴的高海拔景色讓許多網友看到直呼「真美」。從照片中可見，主峰上還留著一點殘雪，曙光乍現與雲海相互輝映，宛如仙境的絕美畫面讓人驚豔。

不少人想迎接元旦曙光，不過今年天公不做美，台東三仙台因雲層太厚，沒辦法捕捉完美的曙光。

