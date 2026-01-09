宛如天空之城！南投「松嶺之星」12日招商 高空景觀拚年底見客

南投「松嶺之星」將於4月完工驗收，縣府12日舉行招商說明會，預計今年底開放營運。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」即將於4月完工驗收，高塔矗立在雲霧之間，彷彿天空之城，儼然成為八卦山台地新地標，南投縣政府12日舉行招商說明會，預計今年底開放營運，當地居民滿心期待，認為交通配套措施應同步到位，避免因一窩蜂造訪導致塞車。

南投縣政府為了擴大松柏嶺受天宮核心遊憩區的客源，延長香客及遊客停留時間，斥資約5.5億元在名間鄉八卦山脈南端興建松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」，塔高約50公尺，頂樓規畫360度玻璃帷幕觀景空間，可將南投、彰化甚至台中三地美景盡收眼底。

縣府觀光處指出，「松嶺之星」主體工程4月完工驗收，12日上午9時30分將於縣府7樓國際會議廳舉行招商說明會，完成招商簽約後提供民間機構6個月裝修期，預計於115年年底開放營運。盼吸引民間廠商投入經營管理，引入活力及創意，提升服務品質，帶動周邊觀光產業發展。

縣府觀光處說，松柏嶺屬八卦山休閒軸線，為了新地標「松嶺之星」的觀光發展，台灣好行八卦山線113年底已經通車，方便遊客從高鐵站轉乘到松柏嶺，完成招商後，將納入周邊景點、餐飲、住宿、賣店、體驗等服務資訊，整合售票或預約機制，完善地區旅客服務。

居民說，「松嶺之星」拆掉鷹架後，外觀比想象中漂亮，尤其是冬季雲海好發季節，高塔矗立在雲霧之間，彷彿天空之城，慕名而來的人不少，儼然成為新地標；由於松柏嶺山區道路不大，假日至松柏嶺受天宮參拜車流原本就壅塞，很擔心年底開放營運後，因一窩蜂造訪造成塞車，因此交通配套措施應該同步到位。

