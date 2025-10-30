宛如彭振聲翻版！林俊言偵訊指黃景茂「明知違法」 他也連喊4次「沒有」

前台北市都發局長黃景茂涉及京華城案，柯文哲律師團指他遭到偵查檢察官林俊言不正訊問。白廷奕攝



台北地院審理京華城案，今（10/30）日勘驗同案被告、前都發局長黃景茂的偵訊影音。畫面顯示，檢察官林俊言多次質問黃景茂，是否「明知違法」仍將本案送進都委會研議。黃景茂一度否認，期間連喊4次「沒有」，跟林俊言問彭振聲是否承認圖利犯行的反應一樣。黃景茂還解釋「送研議不一定是贊成或反對」，但經林俊言反覆質問，黃景茂最後不再爭辯，回應「對，我是奉交下，一定要…一定要提。」最後「明知違法」和「奉交下」一併被寫在筆錄上。

廣告 廣告

前台北市長柯文哲涉及京華城等案，遭起訴求刑28年半，但他堅稱遭到政治迫害，還要偵查檢察官林俊言跟他當面對質。辯護律師日前更加碼指控，林俊言訊問同案被告黃景茂，筆錄不僅沒照實寫，還要書記官寫「我知道有違法」，於是聲請勘驗偵訊光碟，並要求林俊言出庭解釋。審判長江俊彥前（10/28）天諭知將進行勘驗，但認為沒有法律依據傳林俊言到庭，駁回此部分聲請。

台北地院今（10/30）日進行勘驗，畫面顯示，黃景茂當時接受林俊言偵訊，時間是去（2024）年9月13日深夜11點03分。起先，黃景茂是先將京華城案送研議的前因後果，大略解釋了一遍。他表示，2020年3月10日便當會上，台北市議員應曉薇提出京華城陳情案，她希望恢復12萬平方公尺樓地板面積，同年3月17日，市長室交辦本案送都委會研議。

台北市議員應曉薇。資料照。廖瑞祥攝

林俊言問黃景茂，「柯文哲市長怎麼交辦你？」黃景茂先是提了便當會，又說柯文哲在會議上要彭振聲副市長和都發局，也要他這邊去「盡力協助」。林俊言又問「怎麼盡力協助？」問題步步推進，黃景茂最後承認，因為是市長室交辦，因此他在同年4月6日的都發局大簽上蓋章，並送給市長核批，也說柯文哲有「親自簽名」。

話鋒一轉，林俊言指出同一時間，公務員有明確表示本案「涉及圖利」，反對送研議，詢問黃景茂，是否因為市長室交代，所以還是堅持要辦？原本黃景茂講話已斷斷續續，林俊言開啟這個問題後，黃景茂明顯回答地更加緊張。期間，辯護律師靠近黃景茂，林俊言開口說「那個……辯護人，如果你要出意見，我要請你到後面去哦！」律師趕緊解釋沒有。

京華城案偵查檢察官林俊言，現已調任新北地檢署主任檢察官。資料照。呂志明攝

林俊言繼續把矛頭轉向黃景茂，詢問他是否知道違法還送研議？黃景茂澄清，「送研議的結果不一定會贊成或反對啊！」但林俊言繼續問，「知道有圖利的問題，還繼續做，是不是這樣」、「縱然有違法，他也是會把他推過……？」

雙方各講各話，黃景茂還是認為沒有違法，但林俊言認為「公務員很明顯說違法」，痛批他和彭振聲明知違法，「抓你們兩個頭就好了。」聽到黃景茂繼續強調研議的結果不一定，林俊言說「上頭已經喬好了，你這邊也喬好了」，認為哪有什麼不通過的可能性。

林俊言對著書記官說，「來，市長交辦，你還是要推……」、「就算這東西違法，你也要送進都委會」，期間，黃景茂一度連喊4次「沒有、沒有、沒有、沒有。」這和之前認罪的前台北市副市長彭振聲，被林俊言問到是否「坦承圖利犯行」時，反應是如出一轍。

前台北市副市長彭振聲接受檢察官林俊言偵訊時，被問及是否坦承圖利，也曾連喊4次「沒有」。資料照。廖瑞祥攝

在林俊言反覆詢問下，黃景茂點頭確認是「送進都委會」沒錯，後來又補上一句，「但我沒有講說會違法。」林俊言繼續追問黃景茂，他最後承認「我們是奉交下啦」，也不再爭辯是否明知違法，只說「對，我是奉交下，一定要……一定要提。」

最後，偵訊筆錄上寫的是：檢察官問「彭振聲副市長已經在3月10日就接收到柯文哲市長的指示，要讓京華城提案可以在都委會通過研議，顯然縱然有違法，他還是會讓他推過，你也是一樣接收到柯文哲市長的命令要從都發局推進都委會？」黃景茂回答：「因為柯文哲市長的命令要推進去都委會，我知道有違法，但還是依照柯文哲市長的命令『奉交下』推進去都委會研議。」

更多太報報導

領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講

黃景茂遭不當訊問？合議庭將勘驗 柯文哲想「當庭對戰」林俊言確定告吹

張景森自稱「在圖利罪陰影下」做事沒被起訴 柯文哲笑：那是因為你沒有選舉