宛如悲慘世界！南韓司機為22元點心被告偷竊 同業力挺助結局翻轉了

南韓一名41歲的司機，去年在公司冰箱拿走價值1050韓元（約台幣22元）的巧克力派和一份小點心，被物流公司提告偷竊罰5萬韓元（約台幣1069元）引起社會熱議，民眾普遍認為判決過於嚴苛，工會甚至拿法國經典小說《悲慘世界》比喻不公再現。近日，全州地方法院審理上訴，將被告改判無罪。

綜合《法新社》等外媒報導，南韓一名41歲司機，2024年1月18日凌晨，在一間物流辦公室冰箱取走一個巧克力派、一塊點心，兩者加起來價值約1050韓元，該公司認為這已涉及竊盜，報警提告。

檢方受理此案時，認為罪嫌輕，可採簡易判決了結，不過，司機表示，同業曾說「大家都可以吃冰箱裡的點心」，因此他的行為絕非竊盜，為了捍衛自己的名譽與正義，請求法院正式審理。

物流公司的員工則回應，公司確實提供司機點心，但必須是公司主動給予，沒有允許司機擅自開冰箱，為此一審法官採納物流公司說法，認為冰箱的位置不在司機休息區，而是在物流公司辦公室深處，司機應了解「自己無權取用」，以零食價格的50倍，判處司機5萬韓元罰金，而司機不服再提上訴。

案件上至二審，有多達39名司機出庭力挺被告司機，表示自己也曾拿取物流公司冰箱的點心，相信被告沒有犯罪意圖，也沒有其他惡意，二審法官酌情推翻一審判決，最終裁定司機無罪。

判決結果出爐後，被告司機透過律師分享心情，因為肚子餓吃零食鬧上法院，心情非常複雜、感到羞愧，謝謝法官給予他正義結果。

此事在南韓社會有諸多討論，勞工團體將被告司機比喻成維克多雨果的《悲慘世界》中的尚萬強（Jean Valjean），他因窮困，為了家人偷竊麵包被逮捕入獄，備受污辱輕視。

