宛如殺戮戰場 瑞士滑雪勝地爆炸醫院塞滿垂死病患

瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納的夜店｢星座」在2026年元旦凌晨發生重大火警，逾百人傷亡，警方在現場架設帳幕，進行勘驗。路透社



在週四元旦凌晨發生的瑞士滑雪勝地夜店爆炸事件，目擊者形容現場宛如世界末日，殺戮戰場。現場狀況之混亂慘烈使警方第一時間仍無法準確辨識受害者數量與身分。高達百人的重度燒燙傷病患需要救治，醫院全面動動員但還是被傷患徹底塞爆，當局緊急呼籲元旦這天千萬不要從事危險活動，否則受傷可能無人可救。

這起發生在當地時間週四（1日）凌晨1時30分的重大意外，使位於瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納（Crans Montana）的「星座」（Le Constellation）夜店地下室瞬間變成煉獄。

一名30多歲的民眾在火事爆發後幾分鐘內抵達現場，他向瑞士媒體描述火場就像是遭到轟炸的戰場一樣，不斷有濃煙滾滾從建物中冒出，有人全身著火哀嚎逃出火場，還有更多的人直接倒在地面上，毫無生命跡象。他說：「這就像是世界末日。」

瑞士警方在日出後舉行的記者會表示，火警一發生就有警員到場，消防人員也迅速抵達現場開始灌救，並且立刻成立前進醫療調度中心指揮所。傷亡人數之多，讓10架救護直升機與40輛救護車徹夜作業，輸送挽救傷者。

但即便如此，瓦萊州與包括洛桑等地的瑞士西部醫療院所幾乎很快陷入癱瘓，當局緊急呼籲民眾沒有特別嚴重的緊急醫療需求，絕對不要去醫院就醫。瑞士空中救援機構Rega也特地呼籲民眾元旦避免任何可能導致危險的行動，因為救援能力恐怕忙不過來。

瑞士警方在記者會中僅表示估計有「數十人」推定已經死亡，並不直接證實媒體以及義大利外交部所報稱的約40人喪生。警方並且指出，罹難者辨識還只在非常初步的階段，間接說明火場火勢的嚴重程度。

這間星座酒吧額定容納人數多達400人，因此需要符合最嚴格的消防規定，包括充足的逃生路徑。但是瑞士當地媒體報導，一名曾去過這個夜店的民眾表示，位於地下室的表演場只有一個逃生口。一但確實如此，該夜店嚴重違反了瑞士當地的消防法規。

另一詭異的狀況是，瑞士媒體報導指出，在此次災難發生後，這間「星座」酒吧直接從Google地圖上「蒸發」消失。以往這種災難性事件發生後，發生事故的店面通常是會被Google標上「目前停業」，而不是這樣直接消失不見。

當地檢方在記者會中表示初步已經排除恐怖攻擊的可能性。但至今為止，夜店老闆或經營者尚未出現說明，也沒有看到媒體能夠聯絡到人進行採訪。

