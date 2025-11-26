宛如火山爆發！ 香港大火入夜燒更猛已知13死

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火，多棟大樓燒成通天火柱或煙柱。美聯社



香港大埔的一處集合高層住宅週三（26日）下午發生火警後，演變成全社區8棟超高大樓同時燃燒的慘烈大火，截至週三晚間已有至少13人喪生。火勢入夜後毫無減緩跡象燒得更猛，火焰沖天猶如火山爆發。

這起火災已經是香港最嚴重等級的五級大火，是2008年以來首見。香港警消傍晚時宣布有4人喪生，其中一名消防員殉職。但稍晚已增至13人喪生，16人受傷。

根據現場畫面，火勢疑似是從大樓整修圍起的鷹架開始起火，迅速延燒整棟樓後，火苗飄到旁邊的其他同樣圍滿鷹架圍籬的整修樓，最後是8棟樓全部起火。

這些大樓樓高31層，一般雲梯車根本無法抵達上層。晚間的現場直播畫面顯示消防員看來已經放棄滅火，而是在大樓周圍灌灑水柱，控制火勢不要延伸到其他地區。

根據資料，這批高層住宅1983年啟用，已經是逾40年老屋，近年開始整修時還發生住戶抗議事件。八棟戶數高達1900多戶，具體傷亡數字可能要在大火完全熄滅後，才能知道其糟糕程度。

一些被圍困在大樓中的住戶向親友發送訊息，表示走道都迅速起火，完全出不去。還有網路流傳的影片顯示，火勢從低層樓的鷹架圍籬開始燒起時，大樓完全沒有響起火災警鈴，令旁觀者極度憤慨。

