宛如災難片！南韓風力發電機解體 險砸路過車輛

（記者許皓庭／綜合報導）南韓慶尚北道盈德郡於 2 日下午發生驚悚意外，一座運行超過 21 年的風力發電機在運轉中突然發生葉片撕裂，隨後導致高達 80 公尺的塔柱不堪負荷斷裂倒塌。大量結構殘骸四散並覆蓋道路，甚至險些擊中正準備通行的車輛。所幸當時現場車流稀少且展館休館，未傳出人員傷亡。當局目前已封閉事故區域 1.6 公里道路，並下令全廠 24 台機組無限期停機檢修。

圖／南韓慶尚北道一座運行超過 21 年的風力發電機在運轉中突然發生葉片撕裂，隨後導致高達 80 公尺的塔柱不堪負荷斷裂倒塌。（翻攝 YOKIZ X）

根據南韓媒體《NEWS1》與《朝鮮日報》報導，該起事故發生在慶尚北道盈德郡昌浦里的風力發電廠。事發當下，目擊民眾驚見 26 層樓高的發電機組在旋轉過程中葉片突然解體噴飛，隨後整座鋼製塔柱硬生生折斷砸向路面，場面極其混亂。有駕駛目擊碎裂殘骸散落四周，隨即加速逃離，與死神擦身而過。官方數據顯示，當時當地風速約為每秒 5 至 7 公尺，屬於正常運行範圍。

這座由丹麥維斯塔斯（Vestas）公司製造的風場於 2005 年完工，事故機組為編號第 21 號發電機。值得注意的是，雖然碳纖維葉片的設計壽命約為 20 年，該機組目前已運作 21 年，但相關單位指出，近期委託專業公司進行的綜合安全檢查中，並未發現任何異常跡象。

圖／專家初步研判，事故起因可能是葉片發生局部撕裂，導致高速旋轉下重心失衡，瞬間產生的扭力造成結構潰縮，最終引發塔柱折斷。（翻攝 YOKIZ X）

專家初步研判，事故起因可能是葉片發生局部撕裂，導致高速旋轉下重心失衡，瞬間產生的扭力造成結構潰縮，最終引發塔柱折斷。盈德郡廳對此表示，雖然無法完全避免自然風力的變化，但葉片不應發生撕裂，後續將針對材質老化及製造瑕疵進行深入調查。

為落實安全管理，盈德郡已建議氣候能源環境部全面停止該電廠剩餘 23 台機組的運作，並與原廠施工公司展開全面性的結構完整性測試。事故地點鄰近的 1.6 公里路段目前仍實施無限期封閉。相關人士強調，必須在徹底釐清事故原因並確認結構安全後，才會依據相關法規決定是否恢復該電廠的供電運作。

