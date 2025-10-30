宛如神話生物！全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤 毛色夢幻如傳說
西班牙南部山區近日傳出震撼全球的野生動物消息。一名年輕攝影師拍到一隻毛色蒼白、宛如神話生物的伊比利亞猞猁（Lynx pardinus）。專家鑑定確認，這是全球首例「白變」（leucistic）的伊比利亞猞猁。這種罕見的遺傳變異不僅令科學界驚嘆，也象徵該物種從瀕臨滅絕到復甦的奇蹟。
西班牙山林現奇蹟 陽光下閃耀如精靈
這隻猞猁由24歲的西班牙自然攝影愛好者安赫爾伊達爾戈加里多（Ángel Hidalgo Garrido）於10月22日，在哈恩省（Jaén）的山區拍攝。他長年投入野生動物攝影，常在野外架設隱藏式攝影機拍攝生態。他將畫面上傳至IG，表示：「第一眼看到牠時，我以為自己眼花了。陽光照在牠身上發亮，就像童話裡的精靈！」
影片中，這隻猞猁全身呈淡金偏白，僅尾尖與耳後保留黑紋，雙眼依舊是典型的琥珀色，這代表牠屬於「白變」（leucism），而非「白化症」（albinism），因為牠的眼睛色素並未喪失。影片曝光後迅速引起西班牙與國際媒體關注，但由於考量到動物安全與生態保育，攝影師拒絕公開確切的拍攝地點。
根據西班牙《Ideal》報導，「伊比利亞猞猁保育計畫」（Proyecto Lince）專家團隊分析後，確認這隻猞猁確實屬於白變個體，是西班牙首例、也是全球首度被正式記錄的案例。報導指出，出現這樣的基因現象極為罕見，牠的毛色雖明顯變淡，但並非全白，也沒有紅眼，與白子症有明顯差異。
20年保育成果 瀕危猞猁族群復甦
伊比利亞猞猁曾是歐洲最瀕危的貓科動物，根據世界自然基金會（WWF）資料，2002年野外僅剩94隻。經西班牙與葡萄牙政府20年聯手推動圈養繁殖、野外放歸與棲地修復，族群已在2023年回升至1,668隻，國際自然保護聯盟（IUCN）也將其從「極危」降為「易危」。
保育團隊協調員瑪麗亞何塞博士（María José）指出：「白變個體的出現，正好顯示族群基因多樣性正在恢復。」她補充說，這種現象在野生貓科動物中極為罕見，過去僅在美洲豹與非洲獅中有零星記錄。
不過，也有部分學者持保留態度，認為仍需長期觀察才能完全排除季節性脫色等其他可能。無論最終結果如何，這隻「白色猞猁」的出現，都象徵著人類多年保育努力的成果，也是大自然韌性的最佳見證。
目前，這段影像已送交西班牙國家自然科學博物館，列為官方紀錄。WWF西班牙分會表示，將持續追蹤這隻白化猞猁，預計在2026年發布完整基因報告。
