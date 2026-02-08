宛如置身普羅旺斯 獅潭薰衣草花海接力仙草花盛開

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉公所因鄉內不少販售仙草產品店家，近年來栽種仙草花、舉辦仙草花節，逐漸打響名氣，11月至12月的仙草花節吸引大批遊客，為了延續觀光熱度以及呈現獅潭鄉美麗景色，鄉公所今年首度在獅潭義民廟新鳳吊橋旁栽種薰衣草，最近薰衣草開始呈現美麗紫色，即日起至3月1日為最佳賞景期。

獅潭鄉公所指出，鄉公所近年舉辦仙水節、仙草花節等，希望陸續營造鄉內特色，吸引遊客到獅潭旅遊，由於仙草花季於去年底結束，鄉公所便規畫在栽種薰衣草，可接力盛開，且今年首度栽種薰衣草花田位置即為首度舉辦仙草花節地點，承先啟後、營造宛如南法普羅旺斯的浪漫景色。

獅潭鄉公所表示，薰衣草花田面積約2分地，並設有之前浪漫台3線留下的裝置藝術「樟之昇華」、「19世紀繞世界一圈的樟腦分子」地景，並設有告示牌介紹獅潭昔日風華，鄉公所另向縣府商借貓裏喵裝置藝術，添加特色。

不過，鄉公所提醒，民眾切勿走入田間或踩在田埂上避免破壞薰衣草，裝置藝術地景旁設有空地可拍照，而花海附近有免費停車場供民眾停車，歡迎遊客欣賞花海之餘也能到新店老街、仙山一遊。

