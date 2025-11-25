宛如舞台般的料理饗宴！用設計跳脫食與人的關係，打造特色日式餐廳

整理｜Eason 圖片來源｜形繹空間設計



空間是理性與感性交織所構成，在傾聽並理解業主的想法與需求後，形繹空間設計團隊，掌握品牌調性，結合商空的格局與動線，在設計這間以「爐端燒」為主軸的日式餐廳時，從一個簡單卻深刻的出發點思考：食物，不只是味覺的滿足，更是一種情感的傳遞。此案，最終獲得2025義大利 A'Design設計大獎的肯定。

作品《 Takumi 》

設計發想以源於日本鄉間的傳統料理方式「爐端燒」，強調食材的原味與人與人之間的互動感，讓師傅站在炭火前烹調，顧客圍坐在爐邊，不只是觀看，更是一場帶有溫度的「餐桌劇場」。這樣的精神，設計團隊希望以更當代的語彙呈現，不複製傳統，而是用設計與材質語言重新詮釋這段日常美好的文化記憶。

空間是舞台，設計是一場戲

他們將整體空間視為一座開放式劇場：以「炭火爐端台」為舞台核心，向外擴展如同觀眾席般的座位安排。透過層次錯落的高低差、弧線交錯的動線設計，讓每一位進入空間的客人，不只是用餐者，更像是這場儀式裡的一部分。天花板採金屬框架交織，營造出上方的「舞台燈光層次」，呼應下方的火紅炭火、磚紅吧台，整體視覺沉穩中又有戲劇張力。而在空間動線中，我們刻意安排出一些視覺上的「遺漏」與「驚喜」——彎進一處角落，才發現玻璃磚牆背後的另一區；穿過一道弧形轉角，燈光變化與材質轉換又讓人短暫失焦，像走入不同場景，重新聚焦感官。

色彩與材質的巧妙搭配

此案的色彩主軸圍繞著「磚紅」，源自炭火、火窯、與煙燻料理的意象——既溫暖又充滿能量。在磚紅藝術漆作為牆面基底的基礎上，設計團隊搭配玻璃磚、金屬、灰泥與原木，讓空間保有視覺豐富度又不失協調。玻璃磚本身的半透明特性，則成為創造「虛實之間」感覺的最佳工具，它可以區隔不同用餐區，又不完全隔絕光線與視線，營造出層層遞進的空間深度。每一塊磚、每一道牆、甚至吧台的轉角處，設計團隊都力求保持日式爐端燒精神裡的「不刻意的用心」，它不需張揚，卻有細節；不追求浮華，卻充滿節奏。

設計從來不只是解決空間問題，更是讓日常生活有了某種「值得記得」的可能，然而，感受不只是對人，對空間亦同，設計團隊以專業設計思維，在堅持設計的高品質之下，不是單純營造視覺美感，而是邀請人們重新感受「食與人」之間的關係：坐下、觀看、交流、等待，最終吃下那口炭火香氣裡的食物，像是完成一場節奏緩慢但充滿情感的儀式。

