宛如走進Vogue名人住宅！訂製個性中島串連客廳、折疊門創造空間彈性，33 坪新成屋以美式風格剪裁打造生活儀式感

歐美雜誌以及Vouge開箱的每一間名人豪宅，不再只是國外限定！這間位於台北市的 33 坪新成屋是專為單身屋主與三隻愛貓打造。因應屋主需要海量收納空間展示Labubu公仔與藝術收藏，以及需要一間客房但平常需要讓空間更開放，提供貓孩子的充足活動空間。齊舍設計事務所打破傳統隔間界線，利用穿透折門創造客房彈性，木作訂製美式風櫃體，搭配風格家具軟裝與適度留白；弧形語彙修飾了空間樑柱，透過硬裝設計與軟件搭配，建構出彈性兩房兩廳兩衛，以以美式風格剪裁打造生活儀式感



進門玄關採取45度角開口設計，讓入口迎向客廳採光面，並建立起完整了落塵區空間；風格上採用經典的美式設計，復古黑白花磚搭配雕花踢腳板；半包覆式的輕隔間鑲嵌玻璃格子窗，搭配弧形拱廊設計，讓人一回家就感受到滿滿的異國風情。進入室內空間地板由磁磚轉為魚骨拼木地板，長形客廳空間中橫越的大樑透過弧形天花板修飾，亦在開放式空間中界定出客廳區與用餐區。客廳以莫蘭迪灰綠的塗料鋪敘立面，透過留白設計賦予屋主擺放收藏、自由佈置的空間，僅透過沙發單椅、造型雜誌架、端景櫃、設計燈飾等等風格家具，堆疊出帶有個人識別的美式風格。原本的封閉式廚房拆除隔間後加入訂製的中島吧台，充足的中島深度既可以擴充料理檯面，也創造出一個輕食小酌吧台；電器櫃鑲嵌於牆體並藉由莫蘭迪灰藍塗料區分收納機能，櫃體牆體化設計維持走道的通暢。一字型廚房鋪敘別緻進口磁磚，雙一字的設計創造豐富的展示收納機能外，轉角處利用玻璃拉門規劃出一個專屬於廚具餐盤的收納空間，讓日常生活器皿成為家中的裝飾。



改造後的廚房與公領域相互串連，生活機能多元獨立、但空間卻可以共組成一個活絡的交誼區域。沙發後方的餐廳區選用白色大理石餐桌搭配米白色皮革餐椅，天花板美式風格金屬吊燈，與旁邊端景櫃的壁燈和紅色展示架，讓整體美式風格更顯活潑。



主臥特別設計美式風格經典的雙開門片，替步入僅居空間增添了些許儀式感；一旁的獨立更衣間採用玻璃拉門設計，大幅降低空間壓迫感，集中的收納規劃也讓睡眠區單純化，搭配粉嫩的塗料與地毯，營造出優雅舒適的寢居空間。主臥衛浴特別將化妝區與洗手台合併以符合屋主的使用習慣，透過半牆與玻璃帷幕劃分乾區與濕區，菱形拼的方形磁磚搭配下方白色大理石紋腰牆，並將浴缸安排在L型採光窗旁，讓屋主在每日的盥洗時間能夠充分享受。客浴室也採用同樣的乾濕分離手法，但在磁磚的選擇上透過跳色設計，搭配淺木浴櫃，提供不一樣的風格情境，兩套完整的衛浴也讓朋友來訪時擁有獨立的盥洗空間。

33坪空間中規劃兩房兩廳兩衛，其中的客房利用折疊門擴大門扇開口，鄰近餐廳的那道牆也局部鏤空加裝玻璃格子窗，讓視覺與光線擁有更好的通透性。折疊門收折後可與公領域相容放大活動空間，提供毛孩子自在奔跑的區域；內部透過系統板材整合窗邊頂天高櫃與窗邊矮櫃收納，臥榻則挑選活動式家具賦予客房更多彈性。平日可以作為屋主閱讀、做瑜伽的多功能休憩空間，當有親友來訪時也可作為客房使用，在廳房隔間找到最適合屋主的設計。

