宛如開盲盒！妹子旅遊最抗拒這1地方 掀一票人共鳴：真的不敢去
生活中心／王文承報導
出門在外難免會有生理需求而急著找廁所，但許多人對公廁相當抗拒，因為一進去往往就看到垃圾桶爆滿，還瀰漫著濃濃惡臭。一名女子感嘆，不管去哪裡上公廁，總能遇到髒亂、臭氣薰天的恐怖景象，甚至連百貨公司的廁所也能看見地板一片濕漉漉的，讓她十分無奈，貼文曝光後，掀起大批人的共鳴。
她旅遊最怕這1地方 掀眾人共鳴：不敢去
一名女網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己最近運氣有點差，外出不管去哪裡，公廁都髒得超級誇張。她提到，日前到百貨公司上廁所時，一踏進去就看到地板像被颱風掃過一樣濕，味道更是臭得讓人受不了，讓她剛踏進去就立刻想轉身離開。她也不解，明明馬桶固定在那裡，為什麼還會有人把尿噴得到處都是？
貼文曝光後，引起許多女性網友共鳴。有人直呼：「每次打開門都像在開盲盒，驚喜變成驚嚇」、「因為沒水準的人比想像中多很多」、「有些人硬要蹲在馬桶上，結果亂噴」、「蹲式的很容易踩到尿，超噁」、「真的不敢上公廁」、「流動廁所更可怕」。還有人分享驚悚畫面，「那些人以為自己屁股是黃金做的，我看過沾著血的大塊衛生棉貼在牆壁上，是故意的吧…」、「最怕的是那種只剩一間能用、沒得選，我都得先清潔擦拭過才敢上」。
