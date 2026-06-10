宛如電影劇本！白襪大物初登板敲再見轟 MLB史上第5人

芝加哥白襪新秀外野手Braden Montgomery。圖／翻攝X@whitesox

芝加哥白襪23歲新秀外野手 Braden Montgomery 在今（10日）的 MLB 首秀便寫下歷史。面對全聯盟戰績第一的亞特蘭大勇士，他在延長賽第10局敲出戲劇性的再見兩分砲，不僅幫助球隊逆轉獲勝，更成為大聯盟史上第5位在生涯初登場就轟出再見全壘打的球員。

白襪在賽前以34勝31敗的戰績，正與克里夫蘭守護者激烈爭奪美聯中區王座。為了在面對強敵勇士時注入新動能，球團緊急將效力於3A夏洛特騎士的 Montgomery 升上大聯盟，而這位年輕大物也立刻證明自己絕對有站穩大舞台的實力。

首秀即展大將之風 延長賽一棒定江山

Montgomery 從首打席就展現初生之犢不畏虎的氣勢。他在第四局敲出左外野方向安打，護送隊友 Jacob Gonzalez 回到本壘，順利收下生涯首安與首分打點。此役他繳出5打數2安打、包辦3分打點的亮眼成績單，但真正讓他名留青史的夢幻時刻，出現在戰況緊繃的延長賽。

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10局下半，白襪以4比5落後一分，二壘上有隊友 Andrew Benintendi。Montgomery 逮中一顆變速球，一棒將球掃向左外野343英呎的大牆外，形成一發價值連城的逆轉再見兩分砲。當他繞壘回到本壘板時，迎接他的是主場球迷震耳欲聾的歡呼聲、隊友們的熱烈擁抱，以及傳統的潑運動飲料狂歡慶祝。

「這完全就像是我們事先寫好的劇本。」Montgomery 賽後滿臉笑容地回味這不真實的夜晚。他回憶那次關鍵揮擊：「那是一顆變速球，我揮擊得不錯，接下來發生的就是歷史了。」他坦言，擊球當下其實沒有把握能飛出大牆，只期盼球能越過防守者頭頂，確保球隊不會輸球。「這一切太夢幻了，我甚至什麼都聽不到。」這場宛如電影情節般的初登場，讓他單場集滿生涯首安、首打點與首轟，也讓白襪球迷記住他的名字。



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