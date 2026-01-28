宛如電影情節！菲國市長4度逃死劫 嫌當街近距離射火箭彈「3人遭警擊斃」
菲律賓南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）的沙里夫阿瓜克市（Shariff Aguak）週日（25日）清晨發生一起震驚社會的武裝暗殺事件。市長阿克馬安帕端（Akmad Ampatuan）在結束清真寺行程返家途中，遭到埋伏的武裝歹徒持「火箭推進榴彈」近距離轟炸。所幸阿克馬乘坐的黑色休旅車具備防彈功能，儘管車身遭強力武器擊中，市長本人奇蹟似地毫髮無傷，被當地媒體形容為「有九條命的政治貓」。
綜合外媒報導，根據監視器畫面顯示，整起攻擊過程宛如好萊塢動作電影。當時1輛白色廂型車停在路邊，發現市長車隊經過並準備轉彎減速時，數名歹徒立即跳下車。其中1名嫌犯手持B40反坦克火箭筒直接瞄準座車開火，巨大的爆炸瞬間產生濃密煙霧；緊接著另1名歹徒手持高火力步槍對著車身瘋狂掃射。
儘管遭受猛烈攻擊，市長的防彈座車結構依然保持完整，僅後保險桿與車側受損焦黑、並留有彈孔，並未被擊穿。司機隨即加速駛離現場，隨扈也立即開槍反擊，整起事件造成2名隨扈及1名路人受傷送醫。
當地軍警獲報後立即展開大規模追緝，並於案發數小時後掌握嫌犯行蹤，雙方在國道上爆發激烈槍戰。警方最終擊斃了3名嫌犯，其中包含綽號「Rap-rap」的主嫌潘達敦（Budtong Pendatun），他在當地身負謀殺與搶劫等多項通緝令；另1名共犯則趁亂逃逸。警方在嫌犯車內查獲了火箭發射器及多把長槍，火力配置遠超一般武裝團體。
這已是阿克馬自2010年以來第4度遭遇暗殺，過去幾次伏擊曾導致其4名隨扈喪生，他本人也曾在2019年的襲擊中受傷。阿克馬出身當地極具影響力的安帕端政治家族，該家族曾涉及2009年造成58人死亡、震驚國際的「馬吉丹奧選舉大屠殺」。然而，阿克馬後來與家族決裂，並曾以證人身分出庭指認涉案親屬，外界不排除這些連續暗殺行動與家族恩怨或政治鬥爭有關。
針對這起發生在光天化日下的惡性暴力事件，菲律賓總統小馬可仕已予以嚴厲譴責，並下令內政部與警政署徹查幕後主使者及高火力武器來源，同時加強民答那峨島地區的治安維護，確保將所有涉案者繩之以法。阿克馬在記者會上表示，這是一起職業犯罪，歹徒動用的武器並非普通人能持有，雖然無法確定具體仇家，但他懷疑這4次暗殺行動之間存在關聯。
