宛如颱風天！高雄颳7級風 氣象站：冷氣團南下效應

高雄市 / 綜合報導

冷氣團南下，全台冷颼颼，今(7)日在高雄最低溫13度，因為風勢強勁，感覺更冷，前一晚，市區街道上，出現直逼輕颱等級的7級陣風，路樹、路燈被吹得搖搖晃晃，有競選帆布整面快被吹走，對此氣象站表示，是氣壓差加上通道效應，才會有強勁風勢，持續發布強風特報，提醒民眾多加留意。

風勢一波一波不斷吹襲而來，伴隨著強烈風聲之外，路樹被吹得搖搖晃晃，仔細看，就連電線桿同樣不敵風勢，出現晃動，拍攝地點是，高雄前鎮區新光路。

廣告 廣告

昨(6)日晚間，最強陣風一度達到7級，直逼輕颱等級八級風力，也讓民眾好傻眼，直呼颱風來襲了嗎？除此之外，高雄三民區九如路及大昌路口，還有廣告帆布，整面被陣風吹得快要掉下，場面好驚險，但我們7日一早重回現場，廣告帆布火速被拆下，危機終於解除，也讓民眾鬆了一口氣。

記者VS.民眾說：「(有沒有遇過像高雄風這麼大的，不是颱風天)，還沒有遇過，昨天晚上風比較大。」記者VS.民眾說：「高雄很少風這麼大。」記者VS.民眾說：「這兩天都很冷(這兩天都很冷，風是不是也有比較強)，就少出門，在家裡窗戶就關起來就這樣子。」

7日一早高雄市區風力明顯減弱，以前鎮區為例，從前一晚的7級陣風，降到3級，但最低溫只有15度，也讓風切處路口，顯得無比寒冷。

高雄氣象站代理主任蔡宗樺說：「6日到1月8日在冷空氣南下時，會造成明顯氣壓差，外加上台灣海峽的地形，就像一個大型通道，冷風灌下來時會產生明顯的通道效應。」

原來是因為冷氣團南下，帶來氣壓差加上通道效應，才會讓高雄出現較強風勢，因此，氣象站也發布強風特報，提醒民眾，出門在外要多加留意。

原始連結







更多華視新聞報導

變電箱爆炸！ 高雄1100戶停電 台電：變壓器故障將檢討

元旦後強烈大陸冷氣團襲 北台灣部分地區恐跌破10度

溫差大！民眾一早排湯包店 台南下營清晨「6.9度低溫」

