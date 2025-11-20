宛宛兒上海辣秀腰曲線！回擊酸民「少器官」謠言

娛樂中心／李筱舲報導



台灣網紅「宛宛兒」擁有甜美外型，自然不做作的風格深受年輕人喜愛。她經常透過社群平台分享生活日常、穿搭、美妝等內容。近期，她分享自己再度前往上海接受醫美療程，並針對外界流傳「到對岸做手術器官可能會少一塊」的說法作出回應，公開完整的醫美手術流程。





網紅宛宛兒昨（18）日在社群上分享自己到上海做醫美的成果，在影片中展現迷人的「雙C腰曲線」。（圖／翻攝自IG ＠wan_wan_720）

網紅宛宛兒昨（18）日在社群上分享影片，透露此次主要是為了改善腰部曲線，坦言自己這次一共動了三個部位，目前雖還在修復期，但過程相當順利，對整體效果也很滿意。她還在影片中展現手術成果，迷人的「雙C腰曲線」，讓不少網友看了表示：「超美，好吸睛」、「想要雙C腰」、「宛姊好辣」。

對於外界流傳「到對岸做醫美器官可能會少一塊」，對此，宛宛兒也親自闢謠出面回應。（圖／翻攝自IG ＠wan_wan_720）

針對外界流傳「到對岸做醫美器官可能會少一塊」的說法，宛宛兒則直言表示：「這個說法太可怕、太誇張了，活在哪個年代的人？」她指出，到上海做醫美，從醫院面診、體檢、抽血到斷層掃描都非常嚴格，院方不會因為你的健康小問題冒險操作，她也強調，醫院選擇很重要，因為好壞不一，須特別留意。





