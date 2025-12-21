宛宛兒換短髮被問「幹嘛剪這樣」親上火線開嗆管太多
網紅宛宛兒近日在社群平台上分享自己的新髮型，宣布將頭髮剪成俏麗短髮，影片中她穿著豹紋外套，髮型帶些微捲度，瀏海修飾臉型，整體造型活潑有型。然而，她的新造型卻引來部分網友質疑，詢問她「幹嘛剪這樣？」對此，宛宛兒21日在Threads發文表達無奈，直言這種提問非常失禮，「是怎樣？？？剪到你的頭髮了嗎？真的很失禮，說真的，你喜歡長髮是你喜歡，我尊重」。
宛宛兒進一步說明，自己之所以表達不滿，是因為社會大眾對女性髮型仍存在既定印象，認為女生就該留長頭髮，「一直被問老實說很反感，社會大眾的既定印象，女生就該長頭髮這種理論。」她強調，決定髮型是自己的權利，「我喜歡就好，不影響他人！」表明尊重他人選擇的同時，也希望外界能尊重她的決定。
貼文發布後，立即吸引大批網友留言支持她，包括「讚，不要管別人」、「做自己就好！剪這樣很好看」、「宛宛兒超美」、「其實不難看挺有型的」、「管子宮又管頭髮的」、「成為自己的主人」、「這個短髮很好看，我還看了好幾次限動」。
宛宛兒從長髮、中長髮到這次耳上短髮，髮型轉變多次，也經常透過社群平台分享自己的日常與造型近況。這次針對短髮造型發聲，意外引發不少討論，讓外界再次關注到女性外表選擇與社會既定印象之間的落差，也展現她一貫直言不諱的風格。
