宜五結.冬山鄉「水淹及胸」 民宿泡水業者慘損上百萬

鳳凰昨(12)日晚間減弱為熱帶性低氣壓已經不是颱風，但是狂風豪雨在宜蘭的影響還是很大。宜蘭五結鄉和冬山鄉淹水淹了一整天。在冬山，道路跟旁邊的農田看不出交界，還一度淹到成人的胸部這麼高。而五結鄉有民宿損失上百萬，家具和電器全都泡在水中。

積水久久未退，男子每走一步都伴隨水花聲，腳還要花力氣才能從水中邁開步伐，而放眼望去四周物品東倒西歪，即使部分地面比較高水淹了又退，但木地板已經因水患裂出好大一個縫，而室內家具和電器也幾乎全都泡水，在宜蘭縣五結鄉11日下起豪大雨，部分地區水淹了幾乎一整天，當地民宿業者損失慘重。

民宿業者黃先生說：「(損失)應該有上百萬跑不掉，兩三台冰箱還有製冰機，跟那個櫃台是木頭裝潢的，泡在水裡面那個地板都翹起來。」回想11日晚間，不到一小時水就淹進家門，根本來不及搶救餘悸猶存，記者張權說：「進到民宿這邊可以清楚看到，當時水淹的位子就是在吧檯這邊的高度，將近50公分。」

民宿業者黃先生說：「有聯絡(電器)廠商，他們說先等它烘乾兩三天，然後再試著插電如果不行再報修。」不只五結利澤西路災情嚴重，在冬山和蘇澳的重要幹道區界西路，水淹沒馬路還幾乎淹了一整天，車輛開過還會濺起大片水花，居民也透露原本積水水高及胸，雖然昨日晚間因雨勢趨緩，但還是淹到腳踝高度，更讓道路跟旁邊的田沒有交界。

記者趙若評說：「道路跟田中間基本上是沒有界線的，所以後面有兩台泡水的機車，現在是被沖到了田裡面。」宜蘭遭受大雨侵襲，部分地區水淹一整天，居民還得等積淹水退去才能復原家園。

