宜出門！今全台各地回溫偏乾 高屏空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

受輻射冷卻影響，今（7）天早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區，以及近山區平地氣溫會較低一些，白天氣溫會較昨（6）天再稍回升一些，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，請適時調整穿著。

降雨方面，氣象署預報，今天各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區，以及宜、花地區有零星短暫雨；澎、金、馬均晴時多雲，澎湖20至23度，金門16至23度，馬祖16至20度。

恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，請注意。

位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西方向移動，先經過菲律賓再進入南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對我天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風至偏東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

