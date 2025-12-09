宜地政所地籍圖重測權狀換發 下鄉及夜間服務勁方便

宜蘭地政事務所地籍圖重測所有權狀換發，下鄉及夜間服務勁方便。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭地政事務所地籍圖重測所有權狀換發，下鄉及夜間服務勁方便。（記者董秀雲攝）

一一四年宜蘭市及礁溪鄉地籍圖重測業已完成重測成果登記作業，宜蘭地政事務所為加強便民服務，避免地籍圖重測區民眾舟車勞頓，並考量民眾上班時間須請假辦理及提高換狀率，方便民眾就近換領權狀，組成假日換狀下鄉及夜間服務團隊，於十二月十三日星期六上午八時三十分起至下午四時止，在礁溪鄉玉田社區活動中心宜蘭縣礁溪鄉玉龍路一段四七九巷六號換發礁溪鄉玉田一段地籍圖重測所有權狀。

另於十二月二十日星期六上午八時起至下午四時止，在宜蘭地政事務所一樓櫃臺宜蘭市泰山路六十六號，光復國小旁換發宜蘭市成功段及延平郡王段等二段地籍圖重測所有權狀。

為讓白天或假日需上班民眾可利用夜間時間換領權狀，於十二月十五日及廿二日星期一共計二天晚上五時三十分起至八時三十分止，在宜蘭地政事務所樓櫃臺換發礁溪鄉玉田一段及宜蘭市成功段、延平郡王段等三段地籍圖重測所有權狀。

為節省寶貴的等待時間，請所有權人依通知日期，攜帶原土地及建物所有權狀、身分證正本、印章及通知書，前往排定地點換領新所有權狀。若未克於通知期間辦理換狀者，可採用郵寄換領方式辦理，亦得於十二月廿二日以後上班時間內星期一至星期五上午八時-十二時，下午一時-五時，逕至宜蘭地政事務所九號櫃臺辦理換領事宜。若有任何問題，歡迎電洽（○三）九三二四一四○轉分機一○一曾小姐詢問。