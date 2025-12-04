宜地方創生 推金柑好神品牌

金柑產量占全國九成的宜蘭縣將打造金柑好神品牌。（記者張正量攝）

記者張正量、張瑞惠∕綜合報導

為推廣國產金柑鮮果及其多元加工產品，農糧署輔導宜蘭縣農會、礁溪鄉農會、蘭陽金柑生產合作社、宜蘭縣休閒農業發展協會及橘之鄉蜜餞觀光工廠等金柑產業策略聯盟成員，六日舉辦「蘭陽黃金柑」成果發表會。

宜蘭是全台最重要的金柑生產基地，種植面積近二百公頃、年產量超過二千八百公噸，占全國逾九成，名副其實是「金柑故鄉」。縣府今年以地方創生計畫打造「宜蘭金柑好神」品牌，透過開發與優化金柑加工品，結合旅宿、餐飲、農場與金柑園業者，共同推出產季限定的主題活動。

廣告 廣告

農糧署表示，策略聯盟六日串聯夕漫商行─金柑雪媚娘等七家參加創意研發的特色店家，共同發表金柑創意新品，並發表「蘭陽金柑輕旅小食光地圖」推廣歷年成果；活動還結合農民市集宜蘭週活動，展售金柑、米、三星蔥、銀柳及茶葉等特色農產。

代理縣長林茂盛表示，歲末年終正值金柑豐收，縣府在農水署、農糧署及花蓮區農改場協力下，以「你我的健康神隊友」為概念，推出「果然金柑釀」果酒、「金柑美眉」黑糖金棗茶磚與茶包三款新品；同時發表兩款金柑鮮果提袋，包括台灣ＬＶ茄芷袋與麻布網紗袋，兼具環保與質感，成為冬季送禮新選擇。

今年金柑產季也結合「冬戀蘭陽溫泉季」，推出跨品牌聯名活動，五至二十一日人住合作旅宿即可獲得限量金柑迎賓禮；民眾也能依「金柑地圖」走訪特色店家、金柑加工業者與果園，體驗泡湯、採果、品味金柑料理。