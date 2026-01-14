宜外役監逃犯「保外就醫」未歸！ 侵占朋友車遭逮

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭外役監一名黃姓受刑人，去年10月因罹患癌症，申請保外就醫，原本今年1月8日就得回到監獄報到，但他卻遲遲沒有現身，直到昨(13)日台北市文山一分局的警方，在路上攔查到這名黃姓受刑人，原來他12月與朋友借車後失聯，開著車子「趴趴造」，朋友前一天才剛到警局報案提告侵占，隔天人就被逮到，警方還在車上搜出毒品安非他命，涉嫌毒駕，黃姓受刑人不只逃不過剩餘刑期，這下還罪加一等。

警方VS.黃姓男子說：「下車，下車。」一輛轎車停在路邊，巡邏員警上前攔查，駕駛神情緊張，遲遲不肯開門。警方VS.黃姓男子說：「趴下，趴著，趴好。」被警方帶下車，進行搜索，警方盤查駕駛身分，這才發現，他居然是一名逃犯，原來這名黃姓男子，因毒品案件，在宜蘭監獄外役監服刑，去年10月7日因罹患舌癌，保外就醫，他本來應該在1月8日，返回監獄報到，卻沒有現身，剩餘刑期還有6個月。

宜蘭監獄副典獄長劉興國說：「告知沒有報到，我們1月9日函知地檢署移請辦理了。」宜蘭監獄副典獄長劉興國說：「毒品本刑一年，殘刑是6個月。」原來黃姓男子，去年12月與朋友借車，之後就聯絡不上，朋友用到警局報案，車子被侵佔，警方13日晚間，在台北市文山區新光路上巡邏時，就發現黃姓男子與被侵佔者的車輛。

文山第一警分局偵查隊長楊志宏說：「在車內查獲安非他命等毒品，針對身分查證之後確定他是宜蘭監獄，保外就醫的逃犯，我們對其實施唾液快篩檢測，是呈現陽性反應。」黃姓男子，這下不只得被帶回監獄，服完原本的刑期，還因涉及侵佔毒品公共危險等罪嫌，罪加一等，恐怕得在監獄中待得夠久。

