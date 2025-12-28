宜外海芮氏規模7 深夜撼全台 強震漏水 新北工友檢修跌落不治

27日晚間的地震造成宜蘭山泉飯店一樓落地窗玻璃碎裂。（記者張正量攝）

記者張正量、蔡琇惠、傅希堯∕綜合報導

台灣東部海域二十七日深夜十一時零五分發生芮氏規模七點零地震，震央位於宜蘭縣政府東方三十二點三公里，深度七十二點八公里。新北市五股區某國小校內水管因強震漏水，工友二十八日凌晨被發現倒臥廁所，疑似架梯檢修時意外跌落，造成頭部撞擊受傷，送醫後仍宣告不治。

中央氣象署表示，這起強震主要成因為歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞造成，最大震度宜蘭、雙北、花蓮、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、台東、嘉義縣市、台南四級。

廣告 廣告

新北市新莊區丹鳳高中前的龍安陸橋，疑似受到27日深夜地震影響，大批紅磚剝落並散落在階梯上。（新北消防提供，中央社）

未來三天至一週可能會有五點五至六點零之間餘震，但至二十八日晚間只測得兩起餘震。氣象署說，本次屬隱沒帶型地震、深度深，因此餘震較少。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，地震發生時由於正值深夜，背景值較小，加上高樓效應、台北盆地效應，民眾會感受搖晃較為明顯。

新北市宏匯廣場前道路裂縫擴大，新莊區公所連夜完成填縫。（公所提供，中央社）

據地震中心資料，首發警報是在地震發生後約十五點二秒發布，有民眾反映是「先搖再響」。地震測報中心科長陳達毅解釋，一來是因為地震深度較深，二來是震央位於外海，因此地震波傳回測站、再預測強度，會較花費時間。

總統賴清德凌晨在臉書發文說，希望大家都平安。行政院長卓榮泰也在臉書發文指出，各地僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛；桃機二航站天花板掉落也幸無大礙；馬太鞍溪堰塞湖亦無變化。大家平安，台灣平安。

然而，五股區某國小因地震後造成校內水管漏水，警方在接獲通報後陪同校方警衛入內查看，凌晨二時四十五分在四樓廁所內發現六十二歲林姓工友倒在地上，旁有一鋁梯，立即通知消防人員到場搶救，經送醫後仍宣告不治。

桃機第二航廈C1候機室輕鋼架天花板掉落，目前已修復完畢。（民眾提供，中央社）

警方調閱監視器發現，死者於地震後從宿舍至學校地下室拿鋁梯，上樓查看水管損壞情形，初步研判應是水管震後裂開漏水，死者疑似在爬梯欲關掉水閥時不慎跌落、撞擊後腦勺。已報請檢方相驗釐清死因。

地震測報中心表示，這起地震與八月二十七日宜蘭外海規模六點一地震成因相似，也是繼八十八年九二一和去年０四０三大地震後，二十六年來第三起達到規模七的地震，在花蓮搖晃時間達二十一秒，北部也有十秒。鄰近的日本沖繩縣部分地區也有感，石垣市、與那國町及竹富町觀測到最大震度三，宮古島市和多良間村測得震度一。