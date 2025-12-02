宜大創校100周年 游錫堃期勉再造百年風華
▲前立法院長游錫堃受邀參加宜蘭大學創校100周年，以「深耕蘭陽、接軌國際、再造百年風華」表達對宜蘭大學的祝福與期待。（圖：仰山文教基金會提供）
前立法院長游錫堃於今（二）日受邀參加宜蘭大學創校100周年植樹活動，以「深耕蘭陽、接軌國際、再造百年風華」表達對宜蘭大學的祝福與期待。宜蘭大學創校100周年由校長陳威戎親自主持。與會還有宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、國寶級鄉土作家黃春明共同出席。
二OO三年核定宜蘭大學升格的游錫堃表示，宜大百年校史，是宜蘭縣史的重要部分。回顧宜蘭發展史，「宜蘭大學」的命運與蘭陽平原政經發展息息相關。百年來，「蘭陽繁榮宜農旺、宜縣蕭條宜農淡」，宜蘭與宜農之運勢，跌宕起伏近乎相似。從「宜蘭廳長官舍現為宜蘭設治紀念館」與「宜農校長官舍現為宜蘭文學館」比鄰而建，廳長與校長是鄰居，可知其命運相繫百年前就已經註定。日治時期「宜農設校」接續清國「仰山書院」之文教地位，延續蘭陽重視教育風氣，更成為北臺灣培育農林人才的重鎮。
宜大前身是「臺北州立宜蘭農林學校」。一九二六年初，日人將該校設置於宜蘭，其主要原因應是蘭陽平原是著名穀倉、「太平山林場」開始伐木等外，在政治上收攬人心也應是因素之一。日本接收台灣之後，宜蘭人除「武裝抗日」壯烈外，在「文化抗日」方面，其活躍程度亦不遜於其他縣市。例如「臺灣議會請願運動」、「臺灣文化協會」、「臺灣民眾黨」的決策核心，都有宜蘭人身影。一九二三年蔣渭水、石煥長更發起成立「臺灣議會期成同盟會」，其後發展成全臺震動的「治警事件」，九十九名志士遭政治迫害，宜蘭的蔣渭水、石煥長兩人亦於一九二五年被判刑入獄。日治政府藉宜農設校以收攬宜蘭民心。
回顧建校百年歷史，無數的校友在中央及地方政府機構、農漁會、民間企業表現傑出，對臺灣政經民主發展貢獻至鉅，例如政治家郭雨新、企業家林燈、宜蘭縣長李鳳鳴、板橋厚生橡膠徐風楷、新竹名漫畫家陳定國、前司法院院長賴英照等。
游錫堃表示: 二OO三年在「宜蘭大學」的揭牌典禮上，他代表行政院祝賀時曾說：「以宜蘭大學如此環境優美的校園、清新的空氣及良好的讀書風氣，只要全體書生一齊努力，延攬一流的師資，讓學校成為一流的卓越大學，如此，不但能吸引優秀的宜蘭子弟根留宜蘭，更將成為全島優秀青年的首要選擇。」 為了宜蘭、為了台灣，廿二年後的今天，他以一個退休的政壇老兵身分參加創校百週年慶典，內心仍然真誠地抱持著同樣的願望。誠摯地希望宜蘭大學在「拓展國際視野」的同時，兼顧「深化在地連結」，於各個領域開展更具前瞻性、開創性的學術研究與社區關懷，培育兼具科技專業與人文素養的新世代青年，使宜蘭大學成為護持美麗宜蘭、鞏固台灣民主、引領國家進步的一所深具國際競爭力的卓越大學。並以「深耕蘭陽、接軌國際、再造百年風華」表達祝福與期待。
