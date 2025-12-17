宜大奪行動通訊競賽第一 AI智慧養殖成果亮眼

宜大「漁見未來」智慧養殖拿下今年 行動通訊賽冠軍

記者張正量／宜蘭報導

由教育部及下世代行動通訊技術人才培育計畫辦公室指導的「2025 行動通訊實務競賽」結果揭曉，國立宜蘭大學陳懷恩特聘教授指導的團隊「漁見未來」，在全國超過百支參賽隊伍中脫穎而出，以「智慧水產養殖系統—以墨瑞鱈為例」榮獲第一名，展現學用合一與跨域整合的亮眼成果。

宜蘭發揮大學在資訊工程與生物資源領域的專業優勢，團隊結合在地產業特色，針對高經濟價值魚種墨瑞鱈，建置 AI 智慧養殖管理系統。透過 AI 影像辨識與即時分析技術，系統可監測魚隻攝食行為與異常狀況，協助養殖戶及早掌握健康風險，降低疾病與經營損失。在技術創新方面，團隊導入 AR 擴增實境取代傳統顯示設備，即時呈現水池數據，兼顧操作彈性與節能效益；並結合行動通訊建構遠端專家協作系統，提供即時技術支援，同時加入生成式 AI 智能助理，協助新進人員快速學習與判斷問題。

宜蘭大學指出系統已實際部署於養殖場，具備商業化潛力，未來將拓展至更多魚種，為台灣智慧漁業發展注入新動能。