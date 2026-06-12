宜大攜手新北推AI升學教練 會考選填志願更精準省時

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（記者陳志仁／新北報導）國中教育會考成績公布後，選填志願成為考生與家長最關心的課題；新北市政府教育局全國首創推出「AI升學輔導教練」服務，透過人工智慧提供即時且個人化的升學諮詢，協助學生依據成績、興趣與未來發展方向，找到最適合自己的升學進路。

圖／新北市政府教育局全國首創推出「AI升學輔導教練」服務，透過人工智慧提供即時且個人化的升學諮詢。（記者陳志仁攝，2026.06.12）

教育局表示，自6月5日會考成績單寄送後至6月30日志願選填截止前，透過「AI升學輔導教練」平台，免費提供全市2萬8,930名國九學生及家長全天候升學諮詢服務；系統整合各類升學資訊與招生數據，讓學生能快速掌握高中職及五專相關資訊，降低選填志願時的不確定感與資訊落差。

廣告 廣告

教育局長張明文指出，志願選填並非單純依照分數高低排序，而是需要綜合考量學生的性向、興趣、學校特色、課程規劃、交通便利性以及超額比序等多項因素；為減輕學生與家長蒐集資訊的壓力，新北市攜手大學問網站、國立宜蘭大學及蓋亞資訊，共同打造AI升學輔導公共服務，並導入Google Cloud技術支援，希望透過科技協助學生做好生涯規劃。

教育局說，「艾老師AI升學輔導教練」具備適性選校、超額比序積分試算、通勤規劃及獎助學金查詢等功能，除可協助學生了解普通高中、技術型高中及五專的差異，也能進一步掌握各校辦學特色、課程地圖及專業群科方向；系統並依據學生的會考成績、興趣性向及就學需求，提供個人化志願選填建議。

圖／國立宜蘭大學校長陳威戎強調，最高的指導原則是，孩子問的問題，能讓艾老師很精準抓到關鍵字，有所依據的說明。（記者陳志仁攝，2026.06.12）

國立宜蘭大學校長陳威戎說明，在這次的產官學四方合作中，宜蘭大學承擔了最核心的技術研發工作，由AI 推動辦公室執行長、資工系夏至賢特聘教授帶領團隊，為艾老師量身打造RAG知識檢索架構；而最高的指導原則是，確保學生問的每一個問題，艾老師都能精確擷取有依據的原文來說明。

大學問網站執行長魏佳卉直指，AI升學輔導教練整合歷年招生名額、錄取標準及比序規則等資料，讓原本繁複的升學資訊變得更容易理解；蓋亞資訊執行長吳炳鈞說，平台採用Google Cloud企業級架構，可支援大量使用者同時上線，並兼顧資訊安全。

教育局強調，為鼓勵學生在地就學，凡設籍新北市且畢業於新北市國中的學生，錄取就讀新北市立高中或技術型高中，符合會考成績標準者，最高可獲30萬元獎學金；低收入戶、失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生，每學期也可申請5,000元助學金；未來將持續整合升學輔導、在地就學與AI科技資源，打造更完善的適性發展支持網絡，協助學生找到最適合的人生方向。

更多引新聞報導

大學選志願／選校還是選系？校長一句話點醒考生

國中會考／選校新趨勢 家長更重生活品質與AI特色

