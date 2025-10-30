宜大行銷在地青創品牌 「宜蘭味」食品展飄香

宜蘭品牌齊聚高雄國際食品展。參展品牌與來訪民眾熱情介紹，帶領民眾品味宜蘭風土與職人精神。（圖：宜大創新育成中心提供）

二○二五高雄國際食品展於十月廿三日至廿六日在高雄展覽館圓滿落幕！今年由國立宜蘭大學創新育成中心與宜蘭縣政府攜手，一起帶領多個宜蘭青創品牌南下參展，並與國立東華大學創新育成中心、佛光大學創新育成中心及石材暨資源產業研究發展中心共同聯合參與，展現東部地方創新品牌的多元樣貌，讓「宜蘭味」在國際舞台上綻放。

今年展區以「宜蘭在地×創新職人」為主軸，集結多家宜蘭特色品牌一同參展，從風味、設計到文化故事，完整呈現地方創業者對土地與品質的堅持。從蘭陽平原走到高雄展場，這份來自東北角的風土與創意，也讓更多人感受到地方創業的深厚底氣與持續發光的力量。

展覽現場不僅展售產品，更成為宜蘭品牌和國際交流與發聲的平台。從熟成火腿、甜點、茶飲到在地農產品，每一個攤位都蘊含了宜蘭職人對土地的情感與創新精神，吸引許多國內外買家駐足，為展會注入一抹來自東部的清新氣息。

此次參展品牌涵蓋宜蘭各領域的特色業者，從飲食創新到環保永續，充分展現地方產業的多元面貌與創新能量，參與品牌包含：「Jocha精品熟成火腿」採用低溫熟成工法，完整還原食材原味，讓人感受到宜蘭風土的純淨；「JOi手作」提供高品質環保餐具袋，結合永續設計與食品安全理念，將環保理念融入日常飲食體驗，為展覽增添綠色亮點；「島匠商行」承襲祖母傳統手藝，以宜蘭獨有古法「水式後熟釀造工藝」釀造醬油，延續宜蘭在地老味道；「囍感生活」以金棗出發，開發在地金棗精油及永續產品，將地方文化融入日常生活美學；「水屋厚茶」以可分解茶膠囊與島嶼草本茶包，重新演繹臺灣飲茶文化，讓一杯茶成為了解土地的入口；「禾蜂工坊」專注天然蜂蜜與蜂產品，堅持無添加，推廣永續養蜂、展現友善環境的理念；「孟延君上手作甜點」以宜蘭在地食材製作手作甜點，此次展覽更帶來榮獲國際獎項的歌仔戲翻糖蛋糕，展現宜蘭傳統文化深厚底蘊，傳遞溫柔而堅定的手作精神；「蘭陽原創館」則帶來多樣宜蘭原民產品，包括巴索精釀啤酒與栗子南瓜鬆，呈現原鄉風味與在地文化；「創12」發跡於小琉球，這次帶來人氣海龜冰棒，冰棒造型可愛，口感清爽，也讓參展民眾感受到南島風情的創意滋味；「有蟲咬物」則是帶來各式經典鍋底調理包，以分享宜蘭在地食材為出發點，研發出獨特火鍋湯頭，保留媽媽味的溫暖與回味無窮的滋味。

