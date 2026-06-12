宜大辦AI校園交流盛會 攜手NVIDIA舉行同樂會

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▲國立宜蘭大學舉辦「NVIDIA執行長黃仁勳主題演講直播校園同樂會」，現場師生一同觀看，了解最新AI、GPU與加速運算技術發展。（圖：宜大提供）

國立宜蘭大學AI推動辦公室與NVIDIA於日昨在行政大樓萬斌廳共同舉辦「NVIDIA GTC Taipei校園同樂會—國立宜蘭大學場」，同步直播NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳主題演講，吸引眾多師生熱情參與。活動除帶領與會者掌握全球AI最新技術趨勢外，現場更結合合作夥伴展示攤位、趣味互動體驗、互動式數位刊板展示及抽獎活動，打造兼具科技交流、AI體驗與校園互動氛圍的AI同樂盛會。

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活動現場除提供早鳥限量「NVIDIA信仰潮T」外，亦設有多項合作夥伴攤位與互動體驗區，透過展示與交流增加學生對AI技術與應用場景的理解。現場亦設置互動式數位刊板，結合數位展示與即時互動設計，提升整體科技體驗氛圍與參與感。

宜大校長陳威戎表示，AI技術已成為全球高等教育與產業轉型的重要核心，宜大近年持續推動AI跨域應用、智慧科技發展與人才培育，並透過AI推動辦公室整合校內外資源，深化東部地區AI教育與技術交流能量。此次舉辦「NVIDIA GTC Taipei校園同樂會」，除讓學生能同步掌握國際AI最新發展趨勢外，也期望進一步強化宜大作為東部AI教育與串聯北部與西部重要樞紐的角色。

此次活動同步關注NVIDIA執行長黃仁勳在NVIDIA GTC Taipei 2026最新AI趨勢與技術發展，內容涵蓋AI工廠與擴充基礎架構、代理與推理AI、科學領域AI、物理AI與機器人技術等議題，讓與會者深入了解AI於教育、科研與產業領域中的最新應用與未來發展方向。