宜家中國將關閉7店 向小型門市轉型

（中央社記者張淑伶上海7日電）在中國房市與家居消費變化的背景下，宜家中國今天公告，2月2日起，停止經營上海、廣州等7家線下門市，未來將從規模擴張轉向精準深耕，兩年內開設超過10家小型門市，並加強線上布局。

宜家（IKEA）目前在中國有41家線下門市。微信公眾號「宜家中國資訊中心」今天發布，在對現有顧客觸點進行全面審視和評估後，決定自2月2日起，停止運營包括上海寶山商場、廣州番禺商場、天津中北商場、南通商場、徐州商場、寧波商場及哈爾濱商場在內的7家線下門市。

廣告 廣告

宜家中國表示，面對全球經濟不確定性、數位化浪潮及消費者行為的深刻變化，零售行業正經歷前所未有的轉型。未來將從規模擴張轉向精準深耕，以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的兩年內開設超過10家小型門市，此外繼續加強線上布局，並對現有商場進行投資。

上觀新聞報導，宜家中國的布局調整是當前中國家居零售行業轉型趨勢的縮影。從行業大背景來看，傳統家居零售的「大店擴張」模式已難以為繼，「大店退潮、小店深耕」成為顯著特徵。

報導指出，家居品牌將從布局城市邊緣的大型倉儲式門市，轉向在城市核心商圈或社區開設小型門市，符合當前中國房市以現有住房為主，碎片化及高頻次的家居消費需求。（編輯：廖文綺）1150107