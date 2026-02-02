宜家關閉中國七家門店

（德國之聲中文網）宜家在上海寶山、廣州番禺、天津中北，以及南通、徐州、寧波和哈爾濱的門店於周一（2月2日）關閉，這家來自瑞典的家具零售商稱之為“門店網絡優化”。

總體而言，實體零售業在中國的銷售增長舉步維艱。由於持續的房地產危機以及對就業保障和工資停滯的擔憂，消費者信心依然低迷。

作為全球最大的家具零售商，宜家過去十年對其業務進行了轉型，大力發展線上業務，並在市中心開設門店和小型門店，而不再僅僅依賴郊區的倉儲式大型門店。

宜家上個月在一份聲明中表示，中國仍將是其“最重要和最具戰略意義的市場之一”。中國市場約佔宜家全球銷售額的3.5%。

隨著線上銷售額佔比不斷增長，宜家於去年8月在京東開設了一家旗艦店。目前中國大陸尚有三十多家宜家門店。

電商市場和本土競爭

宜家中國表示，將從規模擴張轉向精准深耕，通過發展更貼近社區的小型門店、探索創新觸點、加強線上布局等方式，讓宜家更貼近消費者。未來將以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的兩年內開設超過十家小型門店。

宜家自20世紀60年代起就從中國采購家具，1998年才開設了第一家門店。該品牌很快在中國年輕人和中產階層中獲得了青睞，成為現代家居和舒適體驗購物的代名詞，也是中國向西方品牌開放的象征。

有中文媒體分析，在中國這樣一個擁有高度發達且競爭激烈的電商平台的市場，宜家的數字化落後了一步。而且宜家常被同行“抄作業”，即模塊化、簡約風、高性價比的家居產品被大量復制。中國本土家具品牌不僅在價格上更具優勢，在產品設計上也日益貼近年輕消費者的實際需求。

在宜家此次批量關閉門店前的最後幾周，中國社交媒體用戶發布了購物者排長隊的照片和視頻。有視頻顯示，哈爾濱賣場的清倉現場，顧客蜂擁而入，甚至出現爭搶和肢體沖突。

