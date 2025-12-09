（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】太平山國家森林遊樂區內宜專一線8.5K處近期上邊坡持續發生坍方，雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車，惟連日持續降雨有造成崩塌坡面持續鬆動之虞，為降低災害擴大，確保行車安全，將於12月11-14日進行崩塌路段坡趾設置鋼軌樁，並加設鋼板及防護網，強化邊坡防護措施。

宜專一線坍方搶修 太平山園區12/11-14僅開放鳩之澤溫泉區 - https://www.watchmedia01.com

林保署宜蘭分屬表示，因施工期間將進行打設鋼軌樁等作業，所產生振動恐增加邊坡不穩定風險，為維護行車安全，該路段全面暫時封閉，園區局部休園4天，僅開放至鳩之澤溫泉區，12月10日至14日不提供住宿；入園門票及停車費以原收票價5折計收；國光客運暫時停駛；開園時間調整為上午8:00。

廣告 廣告

宜專一線坍方搶修 太平山園區12/11-14僅開放鳩之澤溫泉區 - https://www.watchmedia01.com

太平山相關訊息請民眾可上官方網站及FB粉專查詢，宜蘭分署持續性更新最新交通資訊。園區入口售票站洽詢電話03-9809619。