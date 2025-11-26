宜居小東將招租 停車費引關注
記者林雪娟∕台南報導
市府興辦的北區「宜居小東」社會住宅，敲定將於十二月十一日公告招租，引起市民關注，目前小東社宅地下停車場正進行委外招標，議員陳怡珍二十六日表示關切。她指出，因宜居成功社宅汽車停車位月租金偏高，希望市府訂定小東社宅的停車位租金要合理，不宜太高才能符合社宅的美意。
陳怡珍表示，成功社宅汽車停車位月租高達兩千九百元，高於周邊行情，社宅停車費並未反映降低負擔政策，希望小東社宅停車月租金訂定不要太高。市府說明「宜居小東」由仲觀聯合建築師事務所林洲民建築師設計，建築設計融入在地特色，周邊鄰近台南火車站、成大校區，西面台南公園，可謂精華區中的社會住宅，一房至三房房型月租金，分別自六一一０元、七三九０元及一三八二０元起，十二月啟動招租程序，最快明年六月入住。都發局說，為使住宅資源能更廣泛服務有需求民眾，社宅承租以三年為一期，最長不得超過六年；針對經濟或社會弱勢戶，得延長至最長十二年。
另，砲校從永康遷往關廟，地方社群紛紛表示，當地年輕人變多了。議員郭鴻儀表示，未來進駐人員將逼近三千人，交通發展是首要，經實測，離湯山營區最近的公車站步程約需二十至三十分鐘，且僅有一路公車行經，要求創造軍民一家，為關廟地方注入新活力。
關廟大潭埤曾是清領台灣八景之一，為當地重要水域，郭鴻儀說市府雖設置特色遊戲場、寵物運動公園，水域活動都是一日型的曇花一現，要求市府重視。另，關廟第一公墓遷葬，該處基地二十三公頃，有機會和捷運藍線延伸線成為交通廊帶，要求列入「關廟新市鎮前期可行性評估」範圍。
周麗津表示，日前動保處在小美軍沙灘抓到上百隻流浪犬，讓女遊客驚魂，要求檢討回放機制，部分區域不該全數放回，否則附近民眾不敢前往休閒。另，她也關心安平路網升級問題，指民權路、平生路延伸有一段卡住，希望開闢，減少塞車。市長黃偉哲回應，安平地區目前有台61線、跨海大橋等因應：都發局指若欲開闢，會經過民宅，得加以研議。至於南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區工程，預計二０二六年動工，總長十點七公里，經費七十一億元。
