宜居小東社宅即將招租 議員建議停車位月租應低於市場行情





台南市議員陳怡珍26日在市議會質詢指出，市府終於召開「宜居小東社會住宅」招租說明會，並預計於12月1日正式公告招租辦法、12月11日開始受理申請。此次共釋出376戶，提供市民溫馨安心的居住空間，月租金介於6110元至27830元之間。然而，說明會內容卻未見停車場相關規範，引發外界關注。

陳怡珍表示，宜居小東社宅的地下室屬於交通局管理的公有停車場，目前仍在委外招標階段。因此，她要求交通局應儘速公布停車位的月租費用、以及留予社宅住戶使用的比例等資訊，避免造成住戶申請時無所適從。

陳怡珍說，民眾反映「宜居成功社宅」的汽車停車位月租高達2900元，明顯高於周邊一般市場行情（約1500至2000元）。甚至鄰近的永康中華公有立體停車場月租僅2400元，顯示社宅停車費用並未充分反映「降低負擔」的政策精神。

陳怡珍說，社會住宅的核心精神，就是替青年、弱勢與有需要的市民「減輕生活負擔」。若停車位租金與一般市場差異不大，甚至更高，已背離社會住宅的本質與政策目的。她要求市府明確訂定「低於市場行情」的社宅停車費標準，讓真正入住社宅的市民能感受到政府實質減壓，而非增加額外負擔。

針對即將招租的宜居小東社宅，以及未來陸續啟用的社會住宅，陳怡珍也呼籲市府必須在「停車位租金」部分進行更審慎的評估，確保價格合理、資訊公開透明、符合公平原則。她強調，社會住宅是落實居住正義的重要一步，住戶不應被迫承擔市場化的費率。市府應以「真正減輕市民負擔」為原則，全面檢視並調整社宅停車位租金制度。



