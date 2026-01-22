宜居小東社宅 獲選率僅一成

「宜居小東」社宅即將於六月進住，市長二十二日實地開箱，確認居住的配置完備。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市社會住宅指標案件「宜居小東」，果然熱門！都發局統計三千一百五十人申請，搶租三百七十六戶，獲選率僅有一成，市長黃偉哲二十二日特地偕同副秘書長林榮川及設計建築師林洲民，實地「開箱」現勘，巡視建築細部與公共空間配置情形，對各項配置完善感到滿意。

位於台南火車站旁的「宜居小東」社宅外觀宏偉。（記者翁順利攝）

「宜居小東」於一月十二日截止受理申請，預計六月起陸續入住，市長黃偉哲表示，這處社宅位在小東路地下道旁，除坐落在台南公園的正對面，距離台南火車站、成功大學及成大醫院都非常近，地理環境便利性首屈一指，而且工程設計及施工品質也都最好，所以許多民眾踴躍申請承租，更迫不及待想趕快搬入居住。

都發局表示，「宜居小東」為市府興辦的第三座社宅，屬市府自辦興建的公共工程，基地鄰近台南火車站與成功大學校區，西側緊鄰台南公園，兼具交通便利、學區資源與優質休憩環境，可謂市中心精華區中的社會住宅，特別推出婚育戶保障一成方案，以具體行動支持青年成家與育兒家庭。

市府副秘書長兼都發局代理局長林榮川指出，「宜居小東」自規劃興辦以來即獲得市民高度關注，是台南社宅推動歷程中的重要指標案件，一樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場則由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，不僅滿足不同年齡層住戶需求，也讓社會住宅成為與社區共融、共好的生活場域。目前進入資格審查階段，後續將依序辦理通知民眾補正資料、評點與抽籤、看屋選屋及簽約等相關作業。