宜居後甲動土 平實特區建175戶社宅

「宜居後甲」平實特區社宅動土，將建上百戶社宅，預計一一八年完工。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「宜居後甲」公辦都更社宅動土典禮，二十二日舉辦，由達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋，市府將取得一七五戶社宅、一戶公共托育中心、一處勞工服務據點及三戶店鋪，為市庫節省二十億公帑，創造公私共創多贏目標；達麗也捐贈一台價值兩百五十萬元幫浦消防車一台，讓居住正義與公共安全並進。

黃偉哲表示，東區發展成熟，是土地成本相當高的精華區段，尤其鄰近交流道、百貨公司，學校林立，能在此推動社會住宅，實屬不易。他強調，台南市近年推動的社宅，多位於蛋黃區或鄰近核心生活圈，考量交通便利、生活機能完善，讓真正需求市民能住得安心、住得有尊嚴，讓居住正義在城市中具體落實。

都發局表示，「宜居後甲」預計一一八年完工，未來將成為東區重要的新地標，也展現台南在公辦都更與社會住宅政策上的具體成果。建築採綠建築銀級、智慧建築銀級及全齡通用設計，結合鄰近平實公園綠帶，活化土地，打造東區新型宜居生活圈；內部也將規劃多樣化住宅型態，滿足不同家庭結構與需求，社宅也將提供基本家具和生活設備。

達麗建設董事長謝志長表示，基地面積七千多坪，將興建六棟、總計一千多戶，其中一棟為社宅，將分三期開發，明年第一季取得建築執照後，分三期開工，總銷保守估計約一六０億元，他多次至平實特區會勘，認為該區將是未來十年最重要核心區，以目前該區新案成交價格來看，日後開賣，每坪售價約在五十至六十萬元間，為加強建築品質，更邀請李祖原建築師事務所加入，將打造為象徵都市翻轉契機代表作。