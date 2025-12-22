宜居後甲社宅動土 建商捐消防車

臺南市政府積極推動社會住宅與公辦都市更新政策，昨（二十二）日於東區舉行「宜居後甲」社宅動土典禮，國土管理署長吳欣修及南區都市基礎工程分署長林敬賢、南市長黃偉哲、都市發展局長林榮川、社會局長郭乃文等聯合動土，見證南市公辦都更回饋市民與社宅政策具體成果。

黃偉哲市長表示，市府推動的社宅多位於蛋黃區或核心生活圈，東區更是南市精華區段，「宜居後甲」社宅是市府辦理公辦都更重要成果，由達麗建設透過都市更新容積獎勵方式回饋市府，取得一百七十五戶社住量體，預定一一八年完工，感謝國土署、國產署、軍備局協助，未來會持續以「交通便利、生活機能完善」為選址原則，實踐中央宜居政策，也讓居住正義具體落實。

廣告 廣告

林榮川局長指出，「宜居後甲」為獨棟設計的社宅，採綠建築銀級、智慧建築銀級及全齡通用設計，亦規劃設置公共托育中心、勞工服務據點及店鋪空間，結合鄰近平實公園綠帶，打造兼具居住品質與公共服務功能友善社區；市府透過公辦都市更新導入社宅與公設，不僅能活化土地、節省公帑，更能將民間投資轉化為公共利益，未來也會持續推動多元住宅政策與公私協力模式，擴大社會住宅供給量。

達麗建設除透過都更回饋社宅外，董事長謝志長也捐贈南市消防局幫浦消防車，展現企業深耕地方、回饋社會具體行動。黃偉哲市長感謝達麗建設長期投入公益、展現高度企業社會責任，市府也會妥善運用強化城市防災韌性。