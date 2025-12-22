「宜居後甲」社宅動土同步捐贈消防車 黃偉哲：居住正義與公共安全並進

▲市長黃偉哲親自主持東區「宜居後甲」社會住宅動土典禮儀式，及未來住宅外觀。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府積極推動社會住宅與公辦都市更新政策，今（22）日於東區舉行「宜居後甲」社會住宅動土典禮，象徵市府透過公私協力機制，持續將都市更新成果回饋市民，為落實居住正義再添重要里程碑。市長黃偉哲親自主持動土儀式，與內政部國土管理署署長吳欣修、內政部國土管理署南區都市基礎工程分署分署長林敬賢、總統府國策顧問王永順、地方民意代表等共同見證這項指標性市政建設正式啟動。

▲黃偉哲表示台南社會住宅以「交通便利、生活機能完善」作為選址原則，讓市民住得安心。達麗建設董事長謝志長透過都市更新容積獎勵方式回饋市府，取得175戶社會住宅量體。(記者劉秋菊攝影)

廣告 廣告

黃偉哲表示，東區屬於台南市發展成熟、土地成本高的精華區段，能在此推動社會住宅實屬不易。他指出，「宜居後甲」社宅是市府辦理公辦都更的重要成果，由達麗建設透過都市更新容積獎勵方式回饋市府，取得175戶社會住宅量體。

黃偉哲進一步說明，台南市近年推動的社宅，多位於蛋黃區或鄰近核心生活圈，「宜居後甲」正是最佳例證。他強調，市府將持續以「交通便利、生活機能完善」作為選址原則，讓真正需要的市民能住得安心、住得有尊嚴，實踐中央所推動的宜居政策，也讓居住正義在城市中具體落實。

▲黃偉哲市長感謝達麗建設董事長謝志長捐贈幫浦消防車給市政府，皮卡幫浦消防車具備高機動性，對於火災與水災應變皆具高度實用性。(記者劉秋菊攝影)

黃偉哲也感謝國土署、國產署、軍備局等中央單位協助地方政府推動社宅政策，讓本案順利啟動。他指出，「宜居後甲」今日動土後，預計於118年完工，未來將成為東區重要的新地標，展現台南在公辦都更與社會住宅政策上的具體成果。

都市發展局補充說明，「宜居後甲」為獨棟設計的社會住宅，除175戶住宅外，亦規劃設置公共托育中心、勞工服務據點及店鋪空間，並採綠建築銀級、智慧建築銀級及全齡通用設計，結合鄰近平實公園綠帶，打造兼具居住品質與公共服務功能的友善社區，未來完工後，將與周邊公共設施共同形塑東區新型宜居生活圈。

都發局表示，透過公辦都市更新導入社會住宅與公共設施，不僅能活化土地、節省龐大公帑，更能將民間投資轉化為公共利益。未來市府將持續推動多元住宅政策與公私協力模式，擴大社會住宅供給量，讓更多市民在台南安居樂業，共同邁向「宜居台南、幸福城市」的目標。

值得一提的是，達麗建設除透過都市更新回饋社會住宅外，也於今日動土典禮現場同步舉行捐贈儀式，捐贈台南市政府消防局1輛幫浦消防車，由達麗建設董事長謝志長代表捐贈，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，展現企業深耕地方、回饋社會的具體行動。

黃偉哲表示，達麗建設不僅在城市建設上扮演重要角色，更長期投入公益、展現高度企業社會責任。他指出，這次捐贈的皮卡幫浦消防車採用細水霧滅火系統，能在有效壓制火勢、降低火場溫度的同時，減少高壓水柱造成的二次水損，對於保護受災戶財產具有實質幫助；此外，該車具備高機動性，可拖曳救生艇深入狹小巷道或淹水區域，對於火災與水災應變皆具高度實用性。

黃偉哲表示，希望這輛消防車「永遠用不到，但不能不準備」，市府將妥善運用這項珍貴資源，持續強化城市防災韌性，為市民打造更安全、宜居的生活環境。

今日活動市議員沈震東、蔡筱薇，立法委員林俊憲服務處、各議員服務處代表也來到現場表達關切。