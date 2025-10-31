宜居成功社宅 歡慶入住

台南市府與住戶一起歡慶「宜居成功」社宅成功入住。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕永康報導

永康區一百零三戶「宜居成功」社宅居民三十一日歡慶入住，現場還安排茶飲點心及問答贈獎；市長黃偉哲向住戶獻上祝福，並致贈實用的生活好禮「推車」，作為入住賀禮，隨後也抽出多份禮券，讓住戶在歡樂氣氛中滿載而歸，展現市府的貼心。黃偉哲更歡迎大家移居台南迎向成功。

都發局長林榮川指出，「宜居成功」社宅座落於永康核心地段，提供民眾高品質、多房型的租賃選擇，讓市民在可負擔的租金下，享受安全舒適的居住環境。而宜居成功社宅還榮獲二０二二年「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類的肯定。

林榮川說，宜居成功社宅建築設計符合綠建築標準，並導入太陽能電力系統，兼顧永續與節能。此外，社宅採通用設計，一樓規劃為無障礙住宅單元、並有社區交誼廳及閱覽室等共享空間，外部空間串聯通學路徑，營造安全舒適的步行環境。市府也承諾未來將持續以實現宜居城市為目標，透過多元管道增加社會住宅供給，並優化社宅管理及社區營造，不僅要讓市民「住得起」，更要提升整體居住環境品質，真正落實居住正義。市民若想了解更多資訊，可至「住宅網」（網址：https://rent.tainan.gov.tw/）瀏覽查詢。