宜市中山、宜蘭國小規劃地停 預計116年底施作

宜蘭市中山、宜蘭國小地處市中心商業區旁，並鄰近宜蘭火車站、噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，停車需求高，現況周邊停車場雖可收納停車需求，惟考量未來鐵路高架及宜蘭市東、西區都市縫合，周邊道路建設及都市長期發展需求，該區域即為宜蘭市發展之樞紐，停車供給將面臨極大考驗，實有規劃開闢地下停車場之需要。宜蘭縣代理縣長林茂盛於昨（十五）日親臨現場，由縣府交通處長黃志良說明此案工程辦理進度情形，宜蘭市長陳美玲及多位縣議員包含林麗、林岳賢、楊順木、黃定和特助羅光榮、縣議會議長特助莊淑如、市代連聖懷、宜蘭市中山國小校長施智文、宜蘭國小校長楊顯欽都到場廣泛交換意見，與會人員表達力挺並樂觀其成。

此案預計利用中山、宜蘭國小間之操場用地約六千平方公尺規劃設置地下二層停車場，預估可提供三六○席汽車停車空間，並於一一五-一一六年辦理規劃設計完成後，於一一六年爭取經費後，另預計於一一六年底辦理工程施作，工程經費預計為七億元，以因應未來鐵路高架開發及都市發展衍生之停車需求。

林茂盛表示，一個都市發展視停車場是否興建，有加分沒有就減分是發展前提，眼光要放遠，宜蘭鐵路高架一二四年通車，宜蘭市中山與宜蘭國小鄰近有宜蘭轉運站、??噹廣場及幾米公園遊?場所，假日停車呈現飽和，縣府於明年編列二千萬元規畫經費，以兩個年度辦理規畫設計完成，原本可以向中央爭取，但受到財劃法影響，緩不濟急，爭取都要排隊，因此以一邊規畫設計，一邊再爭取工程經費，讓此案盡速實施，將來採礁溪國小地下停車場方式，透過接送，讓小朋友到位，可以越來越進步。

縣府交通處長黃志良表示，該計畫預期可因應現有及未來之停車需求，一併整合中山國小及宜蘭國小家長接送之需求，改善尖峰周邊道路交通壅塞情形，並經由停車場屋面與校園內通道與周邊巷弄併同整理，共同打造社區與校園間通學廊道。

縣議員林麗表示，宜蘭市中山、宜蘭國小興建地下停車場，她於一一一年在議會提案多次，也在議會特別質詢關注，由於兩國小鄰近停車已經飽和，縣府應該為縣民苦民所苦。感謝代理縣長林茂盛用心，建議將來興建完成的停車場，名稱訂為「宜蘭站前地下停車場」。