宜市元旦升旗 旗陣鼓舞

▲宜蘭市公所元旦升旗典禮暨表演活動，舉辦暖場，宜蘭市長陳美玲熱誠邀約市民及家人一同共襄盛舉，安排市集美食亮點展示及體驗。（記者董秀雲攝）

為迎接二○二六年到來，宜蘭市公所將於一一五年一月一日星期四上午七時三十分至十時，於市民之森廣場宜蘭市公所後方，舉辦「二○二六年宜蘭市公所元旦升旗典禮暨表演活動」，邀請市民朋友齊聚一堂，在充滿溫馨與希望的氛圍中開啟新年的第一天。昨（廿三）日上午十一時在宜蘭人故事館二樓舉辦暖場，由MARSGIRLS及椅子登高特技開場秀，現場安排市集美食亮點展示及體驗。宜蘭市長陳美玲、市代連聖懷、市代唐正忠、宜蘭市里長聯誼會長吳聰德及里長們共同出席，熱誠邀約市民及家人一同共襄盛舉，來參加最好最棒的升旗典禮。「元旦升旗幸福宜市」讚！

活動當天將限量發放市集兌換券及宣導品兌換券，其中市集兌換券面額為新臺幣一○○元，可於現場指定市集攤位使用；宣導品兌換券則可於升旗完畢後兌領一把紀念傘，象徵「一把傘，一份祝福」，陪伴市民守護幸福平安。兌換券將於當日上午七時三十分起，於市民之森廣場旁人行道進行發放，數量約一一○○張，限量提供，發完為止。

活動將於上午七時五十分由宜蘭在地團隊呈現「旗陣鼓舞」揭開序幕，以整齊有力的旗陣與鼓舞演出，展現力與美的結合，傳達對土地的熱愛與對未來的期許。升旗典禮特別邀請來自南澳的碧候國小合唱團領唱國歌，該團隊長年投入本土文化傳唱，曾遠赴美國以動人歌聲感動僑胞，並榮獲全國師生鄉土歌謠競賽特優肯定。孩子們純淨真摯的歌聲，承載著家鄉的故事與溫度，也象徵新年新的希望。