宜市圖膠彩名家聯展 開幕

▲宜蘭市立圖書館城東藝廊展出《金馬迎春－膠彩名家聯展》舉行開幕，市公所主任秘書林正財主持。（記者董秀雲攝）

宜蘭市立圖書館城東藝廊自一一五年一月二日至二月廿八日展出《金馬迎春－膠彩名家聯展》，以膠彩畫沉靜而澄亮的質地作為主軸，邀請十五位膠彩名家精選廿七件作品聯合展出。於今（十）日上午舉行開幕，宜蘭市長陳美玲因出國未克出席，由市公所主任秘書林正財主持，桃園市政府教育局聘任督學王國維藝術家、宜蘭市立圖書館長李玉惠共襄盛會。

膠彩畫源於東方繪畫的悠久傳統，以天然礦物顏料研磨、敷染而成，在光線下呈現獨特的呼吸感，展覽主題「膠彩迎春」，旨在以礦彩的光澤回應金馬年的奔騰意象，也象徵在新春時節展開一段關於色層、時間與心性的漫長對話，展出作品題材豐富多樣，包括山川氣象的雄渾、都市光影的節奏，以及帶有象徵意涵的精神探索。藝術家們以深厚的技法與當代視角，將傳統膠彩轉化為兼具古典質感與現代語彙的創作形式，透過層層礦物顏料的堆疊，作品呈現沉著且富生命力的視覺效果，光影在色層間的微微流動，不僅展現材質的精緻，更引導觀者體會時間在畫面中緩慢沉澱的感覺。

宜蘭市公所主任秘書林正財表示，膠彩畫以天然礦物顏料所呈現的光華與深度，正與宜蘭溫潤寧靜的城市氣質相呼應。此次聯展不僅展現創作者多年心血，也為市民在新年之初提供一處溫柔而安定的文化空間。期盼大家能在層層色礦的光影中感受自然與文化的脈動，並以更澄明的心境迎接全新的開始。願這份藝術的光亮與祝福，伴隨每一位踏進展場的市民，迎向一年之中的希望與美好。

膠彩創作的過程本身即是一種心性的修煉：研磨、敷色、堆疊、等待，每一步都需要專注與沉著，正因如此，作品不僅是視覺呈現，更成為藝術家心靈與精神的載體，在今日快速流動的生活節奏中，膠彩畫以其緩慢的節奏與靜謐的光感，為讀者提供了一處能夠暫時停留、感受自己呼吸的空間，期盼走入展場的每位市民，都能在礦彩的微光中重新連結自然、人文與內在心境，並在新春之際找回一份內在的澄明，希望觀者能在作品的細膩層次間，看見自然的節奏、人文的溫度，也看見創作者筆尖所凝聚的一縷希望。膠彩不僅是一種材料，更是一種觀看世界、理解時間、回應生活的方式。

參展藝術家趙世傳的作品「慈光」是以白鷺鷥的母鳥與幼鳥的餵食，展現出慈愛的光輝，從白色的光影層次技法，不斷的堆疊，令人讚歎！作品花費兩個月時間才完成，呈現的力道，實屬不易。

城東藝廊策展人林耀南表示 : 「迎春」象徵新的開始，而膠彩畫正是一種需要時間、耐心與深度的藝術。此次展覽邀集十五位膠彩名家，展出作品廿七件，件件精采可期。作品涵蓋自然風景、花鳥、生命與人文意象，透過礦物顏料層層堆疊的光澤與質感，展現膠彩藝術在傳統與當代之間的持續對話。在城東藝廊裡，不只看見技法的精湛，更感受到藝術家對土地、季節與生命的關照。希望觀眾能在作品之中，感受色彩帶來的溫度，也為新的一年注入安定與希望。