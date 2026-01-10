宜市圖膠彩名家聯展 開幕

宜蘭市立圖書館城東藝廊自一一五年一月二日至二月廿八日展出《金馬迎春－膠彩名家聯展》，以膠彩畫沉靜而澄亮的質地作為主軸，邀請十五位膠彩名家精選廿七件作品聯合展出。於昨（十）日上午舉行開幕，宜蘭市長陳美玲因出國未克出席，由市公所主任秘書林正財主持，桃園市政府教育局聘任督學王國維藝術家、宜蘭市立圖書館長李玉惠共襄盛會。

膠彩畫源於東方繪畫的悠久傳統，以天然礦物顏料研磨、敷染而成，在光線下呈現獨特的呼吸感，展覽主題「膠彩迎春」，旨在以礦彩的光澤回應金馬年的奔騰意象，也象徵在新春時節展開一段關於色層、時間與心性的漫長對話，展出作品題材豐富多樣，包括山川氣象的雄渾、都市光影的節奏，以及帶有象徵意涵的精神探索。