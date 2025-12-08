宜市坤門安居社宅 動土

國家住都中心宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，由內政部常務次長吳堂安與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同出席，正式動土。（記者董秀雲攝）

國家住宅及都市更新中心昨（八）日上午十時在宜蘭縣宜蘭市舉行「坤門安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。「坤門安居」社會住宅新建統包工程動土典禮由內政部常務次長吳堂安與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同執鏟，立委陳俊宇、國家住都中心董事長花敬群、財政部國產署長曾國基、內政部國土管理署副總工程司游源順、內政部國土管理署北區分署長曾正宗、國家住都中心副執行長董世寧、宜蘭市長陳美玲及多位縣議員共同出席。

該案位於宜蘭火車站前，是中央於宜蘭市動土的首處社宅，預計於二○二九年竣工，將提供四一七戶居住單元，總工程經費廿六億七五四○萬元，由中央全額投資興建。繼羅東鎮「倉前安居」後，「坤門安居」為中央於宜蘭縣推動的第二處社宅，持續落實安居樂業的目標。規畫的第三處社宅位於「宜蘭市大福路好室社會住宅」正進行先期規劃中。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，該案座落於宜蘭市精華區，鄰近百貨、車站、市場、學校及醫療資源，具備完善生活機能與便捷交通。面對物價高漲時代，縣府將持續以社宅興建及推動包租代管雙軌並進，實現居住正義，讓縣民可以安心入住、開心成家。自二○一六年政府持續推動社會住宅以來，宜蘭社會住宅包租代管從一○九年的一○○戶增加至今超過一千戶，五年之內成長十倍。在興建社會住宅部分，國家住宅及都市更新中心目前在宜蘭縣規劃了三處社會住宅：第一處「羅東倉前安居」於一一二年底開工，第二處「宜蘭市坤門安居社會住宅」一一四年十二月八日開工，未來第三處「宜蘭市大福好室社會住宅」正進行先期規劃中。

代理縣長林茂盛感謝內政部與國家住都中心的全力協助，也肯定縣府地政、建設、文化等局處團隊的通力合作，讓坤門安居社會住宅順利啟動。社會住宅的推動，不僅提供安心友善的居住空間，更希望減輕縣民租金負擔，透過增加年輕族群、弱勢家庭與租屋族的居住選擇，進一步落實居住權益。期盼本案於動地方繁榮與生活品質全面提升，讓宜蘭縣成為一個宜居、永續、慢活的幸福城市。

座落蘭城核心地段，步行圈享完整生活機能。「坤門安居」位於宜蘭縣宜蘭市武營街、西後街及舊城南路街廓內，基地前身為化龍一村及聯勤204廠，屬「蘭城新月計畫」核心位置。本案步行十二分鐘即為臺鐵宜蘭站，距宜蘭轉運站也只需十分鐘車程。周邊有蘭城新月廣場、公有零售市場、陽明交通大學附設醫院新民院區、市公所，生活機能完善。亦可就近享有宜蘭酒廠、設治紀念館、美術館、演藝廳、中山公園、親子館等豐富休憩資源。

結合商業與社福設施打造在地文化交流廊道。「坤門安居」建築規模為二幢四棟，地下三層及地上十二、十三層，將提供四一七戶住宅單元；另規劃含戶外獨立店鋪二間在內，共十一間店鋪空間，未來將串聯基地南側商場及西側化龍一村歷史建築群，形塑新舊景觀交融的文化廊道，活絡在地商業機能。該案亦因應地區社福需求，設置身心障礙者社區日間作業空間小作所，並尊重在地紋理和居民記憶，保留基地內既有老樹，結合開放空間營造為溫馨的交流場所，強化社宅的公益性與在地連結。

超前部署重大建設紅利打造未來一日生活圈。國家住都中心表示，宜蘭縣近期迎來諸多開發計畫，包括預計二○二七年完工的國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫蘭陽院區，將增加地區醫療及相關學術人才量能。此外，高鐵延伸宜蘭計畫也於今年二○二五年八月通過環評審查，預計二○三六年完工通車。