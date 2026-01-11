宜市推親子繪本 開放索閱

〈來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場）親子繪本，廣受好評。市公所回應各界殷切期盼，再加印第二批，也開放民眾領取典藏。宜蘭市長陳美玲正式宣布。（記者董秀雲攝）

▲〈來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場）親子繪本，廣受好評。市公所回應各界殷切期盼，再加印第二批，也開放民眾領取典藏。宜蘭市長陳美玲正式宣布。（記者董秀雲攝）

宜蘭市公所日前推出以兒童繪本敘說在地文史的〈來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場）親子繪本，廣受小朋友及家長的好評，宜蘭市公所為回應各界殷切期盼，因此再加印第二批，除了增加分送給宜蘭市內公私立幼兒園的幼幼班小朋友，也開放民眾領取典藏，數量有限，送完為止。

宜蘭市長陳美玲表示，〈來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場）親子繪本，新書發表以來，受到各界許多的肯定，除了增進親子互動的共讀外，也能讓宜蘭市的鄉土文化向下紮根，讓傳統市場文化能悠久綿延。

領取方式如下：領取時間：1月6日至16日止，上午9時-12時，下午1時-5時。領取地點：宜蘭市公所文化發展所辦公室，平日上班時間，週一至週五。阮義忠台灣故事館，週六及週日，上述二處地點均位於宜蘭市公所後方。領取方式：親至公所領取；如本人不克前來，可委託他人代領，每人僅限代領一本，代領者請持委託者身分證明文件。洽詢電話：03-9325164分機812林小姐。

另外也備有電子檔供民眾下載閱覽，下載路徑： 宜蘭市公所網站(https://yilan.e-land.gov.tw)→相關連結→觀光情報→蘭城歷史廊道網→蘭城故事系列叢書電子檔。