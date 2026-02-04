宜市新春揮毫贈春聯暨文創市集 2/7開鑼

宜蘭市馬年福安-新春揮毫贈春聯暨文創市集活動二月七日舉行。宜蘭市長陳美玲正式宣布，歡迎共襄盛舉。（圖：宜蘭市公所提供）

▲宜蘭市馬年福安-新春揮毫贈春聯暨文創市集活動二月七日舉行。宜蘭市長陳美玲正式宣布，歡迎共襄盛舉。（圖：宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所將於一一五年二月七日上午九時至下午四時，在宜蘭市立圖書館廣場舉辦「馬年福安－新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，邀請市民朋友在春風與筆墨交織的節慶氛圍中，迎接嶄新的一年。宜蘭市長陳美玲於三日上午十一時在宜蘭市立圖書館正式宣布，歡迎共襄盛舉。

宜蘭市長陳美玲表示，新年象徵新的起點，也是一座城市再次凝聚情感與能量的時刻。市公所期盼透過「馬年福安－新春揮毫贈春聯活動」，讓市民在筆墨書香、藝術創作與市集風景交會的節慶場景中，感受生活的溫度與文化的深度。從一幅春聯、一件作品，到一份善意的捐贈，都是城市溫柔而堅定的力量。期盼在駿馬奔騰的意象引領下，宜蘭在新的一年持續向前，讓幸福在城市裡流動，共同迎向充滿活力與光亮的馬年幸福宜市。

廣告 廣告

此場活動以「馬年福安」為主題，象徵奔馳向前的力量與新春的希望，結合傳統書法藝術與當代文創能量，讓春聯從年節裝飾昇華為承載祝願的文化風景。活動當天邀請金同春書會書法老師現場揮毫，寫下對新年的祝福與期許並免費贈送春聯予民眾，為家家戶戶添上專屬的吉祥年味。書寫之外，佛光大學與繕印本舖也將帶來版畫年畫與絹版拓印創作，邀請民眾親手留下屬於自己的新春印記。活動現場同時安排深受孩子喜愛的「捲捲姐姐說故事」，以溫柔生動的語調，引領孩子走進想像的世界，讓笑聲在書香之間流動，為新年留下明亮而溫馨的童年片段。

當日同步登場的「心動文創市集」，集結文創手作、視覺藝術、創意食飲與餐車等共四十一攤特色攤位，從細緻的手作設計、富含生活溫度的藝術創作，到香氣四溢的美食飲品，交織出層次豐富的春日市集風景，將年節的喜悅化為生活中的美好收藏。活動亦融入公益關懷，現場推出新春限定「馬年福安紅包」兌換活動，以五張當期發票或於文創市集消費三○○元集齊三張集點券即可兌換好禮，數量有限，送完為止，所募集之發票將全數捐贈予阿寶基金會，讓新春祝福轉為善意在城市中靜靜流動。整日活動並安排兩團古箏音樂團輪番演出，搭配街頭藝人的互動演奏，讓悠揚樂聲與人群笑語交織，營造溫暖而生動的新春畫面。