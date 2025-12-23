宜市新生地區市地重劃區 生態宜居永續宜蘭

宜蘭縣政府縣務會議由縣府地政處長李先智提出「宜蘭市新生地區市地重劃區，生態宜居永續發展」專案報告，秉持縣民的小事，就是縣府的大事，齊心齊力共同拚出宜蘭好生活。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府縣務會議由縣府地政處長李先智提出「宜蘭市新生地區市地重劃區，生態宜居永續發展」專案報告，秉持縣民的小事，就是縣府的大事，齊心齊力共同拚出宜蘭好生活。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府縣務會議於今（廿三）日由縣府地政處長李先智提出「宜蘭市新生地區市地重劃區，生態宜居永續發展」專案報告。宜蘭縣政府推動「新生市地重劃」，透過整合自然環境與都市機能，打造兼具防災、生態與生活品質的宜居新社區。新生重劃區早期為宜蘭河舊河道，隨著宜蘭河整治及河堤改建完成，縣府依都市發展需求辦理都市計畫變更，並擬定細部計畫，以市地重劃方式進行整體開發，同步完善公共設施配置。

廣告 廣告

縣府地政處長李先智表示，新生市地重劃是個區位良好，最早是在河道內，於民國九十一年至九十三年期間河道完成後才進入都市土地範圍。該區域鄰近河濱公園及多所學校，距離宜蘭橋和一九一縣道、國道五號約十分鐘車程。此外，該區域擁有開放空間，宜蘭縣政府規劃使其成為兼具親水綠地、休閒及防災功能的良好優質住宅地區。此案已於今年十二月五日透過內政部審議，計劃在一一五年上半年進行地上物查估，預計一一五年下半年進場施作，並在一一六年下半年完工。新生市地重劃完成後，將促進宜蘭市的生活機能提升，讓宜蘭河周邊的土地進行縫合，形成新興住宅區。

代理縣長林茂盛表示，推動「新生市地重劃」，早期是宜蘭舊河道，經河堤改建完成，縣府依都市發展辦理市地重劃帶動周邊系列開發，取得公共設施，近年來新生地區周邊帶動發展持續成熟，配合脈動，啟動新生地區市地重劃，營造親水生活的宜居社區，以綠地、滯洪池防災需求，極具前瞻性放在裡面，重劃期程請地政處加速推動，一一五年開工，一一六年完工並完成土地分配。

新生重劃區基地南側緊鄰宜蘭河，北側則為充館圳及金同春圳，三面環水的地理條件形塑出獨特的水岸景觀特色。縣府在規劃過程中，串聯宜蘭河堤岸周邊自然資源，透過綠地、滯洪池與道路系統等多功能空間設計，兼顧防汛安全與民眾休憩需求，營造親水且適合鄰里交流的生態宜居社區。

縣府表示，近年來隨著周邊市區發展日趨成熟，新生地區具備良好的區位與發展潛力，因此啟動新生市地重劃作業，一一六年底完成重劃，期盼藉由完善公共設施與友善環境設計，提升整體生活品質，同時強化防災、滯洪及消防救災等機能，因應汛期及極端氣候帶來的挑戰。此外，自雪山隧道通車後，宜蘭與雙北地區的連結更加緊密，縣內包括鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭等重大計畫持續推動中。縣府強調，未來將持續以民眾需求為核心，穩健推動各項公共建設，朝向打造安全、宜居且具韌性的城市目標邁進。

宜蘭市新生地區市地重劃區開發總費用一點二七五億元，一一五-一一六年編列基金預算，工程費七一七四萬元，重劃費用四六一五萬元，重劃面積一點二六五公頃。縣府地政處結語強調，秉持縣民的小事，就是縣府的大事，更是地政同仁掛心的事，齊心齊力共同拚出宜蘭好生活。